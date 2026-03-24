Policija upala u banku Edmond de Rotšild: Nastavlja se istraga o Džefriju Epstajnu, pokojnom milijarderu pedofilu

Policija je izvršila pretres švajcarske banke Edmond de Rotšild u okviru istrage o Džefriju Epstajnu, pokojnom milijarderu pedofilu.

Banka Edmond de Rotšild potvrdila je danije da je preduzela "mere" kako bi zaštitila svoje klijente i zaposlene nakon što je otkriveno da njena generalna direktorka, Arijana de Rotšild, ima veze sa osuđenim američkim seksualnim prestupnikom Epstajnom.

Banka je navodno uspostavila profesionalni odnos sa Epstajnom 2013. godine, otprilike pet godina nakon što je pokojni tajkun prvi put priznao krivicu za podvođenje maloletih osoba, prema dokumentima koje je 30. januara objavilo Ministarstvo pravde SAD.

Imejlovi su objavljeni od strane američkih vlasti ukazuju da je Epstajn postao blizak savetnik Arijane de Rotšild. Ovo otkriće je bacilo snažno svetlo na nekoliko visokoprofilnih ličnosti, iako samo pominjanje u američkim dokumentima ne podrazumeva nužno bilo kakvu nelegalnu aktivnost.



Banka je izjavila da je "preduzela neophodne mere da garantuje interese svojih klijenata, zaposlenih i akcionara", ali nije dala dodatne detalje.

Odbor direktora banke "organizovao se da nezavisno prati situaciju, pored rada i analiza koje sprovodi menadžment", navela je banka, ne precizirajući da li je pokrenuta zvanična istraga.

Banka je takođe priznala da se Arijana de Rotšild nekoliko puta sastala sa Epstajnom između 2013. i 2019. godine "u okviru svojih dužnosti unutar grupe" i da "nije imala saznanja o ponašanju i ličnom ponašanju gospodina Epstajna".

Edmond de Rotšild, banka specijalizovana za privatno bankarstvo i upravljanje imovinom, objaviće svoje rezultate za 2025. godinu sredinom marta. Agenciji Frans pres (AFP) je rečeno da je prošle godine prikupila oko 10 milijardi švajcarskih franaka (12,9 milijardi dolara) novih sredstava.

Autor: D.Bošković