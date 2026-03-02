AKTUELNO

Svet

Ovako je besna Hilari izjurila sa saslušanja o Epstajnu: Ljutito lupila rukom o sto i...

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Agostini/Invision ||

Bivša državna sekretarka SAD i prva dama Hilari Klinton prošlog četvrtka je svedočila pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD u istrazi o pokojnom milijarderu pedofili Džefriju Epstajnu, a sada je objavljen snimak na kome se vidi kako ona ljutito napušta svedočenje.

Novoobjavljeni snimak prikazuje bivšu državnu sekretarku kako besno napušta prostoriju tokom svog svedočenja, a nakon što je planula na republikanske zakonodavce zbog toga što je dozvoljeno da njene fotografije procure iz sale, prenosi Fox News.

"Završila sam s ovim. Ako vi to radite, ja sam završila", rekla je besna Hilari Klinton povišenim tonom nakon što je saznala za curenje fotografije.

"Možete to smatrati nepoštovanjem Kongresa od sada pa dokle god hoćete. Ovo je jednostavno tipično ponašanje".


Taj zapanjujući trenutak deo je više od pet sati snimka koji prikazuje Hilari Klinton tokom davanja iskaza pred zakonodavcima koji istražuju postupanje vlade u slučaju Epstajna.

Klintonova je iza zatvorenih vrata ostala i sa republikancima i sa demokratama od 11 časova u četvrtak, a izašla je da razgovara s novinarima nešto posle 17,30 te večeri.

Bivša prva dama i zvaničnica administracije Baraka Obame rekla je zakonodavcima da se ne seća da je ikada srela Epstajna i da je njegovu saradnicu, Gislejn Maksvel, površno poznavala.

Sve se to dogodilo dan pre nego što je njen suprug, bivši predsednik Bil Klinton, takođe dao iskaz iza zatvorenih vrata u okviru istrage odbora o Epstajnu.

Autor: S.M.

#Hilari Klinton

#epstajn

#saslušanje

POVEZANE VESTI

Svet

SATERANI U ĆOŠAK: Bil i Hilari Klinton ipak svedoče u slučaju Epstin, preti im ROBIJA ako se dokaže da su kršili zakon!

Svet

IZA ZATVORENIH VRATA: Bil Klinton započeo svedočenje u okviru istrage o Epstajnu

Svet

HILARI KLINTON ŽESTOKO UDARILA NA TRAMPA: On će pokušati da ponovi nacistički skup u Njujorku iz 1939. godine

Svet

Bil Klinton: 'Da sam znao za Epstinove zločine, prijavio bih ga'

Svet

Hilari Klinton žestoko isprozivala Trampa: 'Njegova politika je opasna i glupa'

Svet

'GLUPO I OPASNO' Hilari Klinton kritikovala američkog predsednika: Tramp se kocka sa nacionalnom bezbednošću