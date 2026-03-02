Ovako je besna Hilari izjurila sa saslušanja o Epstajnu: Ljutito lupila rukom o sto i...

Bivša državna sekretarka SAD i prva dama Hilari Klinton prošlog četvrtka je svedočila pred Odborom za nadzor Predstavničkog doma Kongresa SAD u istrazi o pokojnom milijarderu pedofili Džefriju Epstajnu, a sada je objavljen snimak na kome se vidi kako ona ljutito napušta svedočenje.

Novoobjavljeni snimak prikazuje bivšu državnu sekretarku kako besno napušta prostoriju tokom svog svedočenja, a nakon što je planula na republikanske zakonodavce zbog toga što je dozvoljeno da njene fotografije procure iz sale, prenosi Fox News.

"Završila sam s ovim. Ako vi to radite, ja sam završila", rekla je besna Hilari Klinton povišenim tonom nakon što je saznala za curenje fotografije.

"Možete to smatrati nepoštovanjem Kongresa od sada pa dokle god hoćete. Ovo je jednostavno tipično ponašanje".



Taj zapanjujući trenutak deo je više od pet sati snimka koji prikazuje Hilari Klinton tokom davanja iskaza pred zakonodavcima koji istražuju postupanje vlade u slučaju Epstajna.

Klintonova je iza zatvorenih vrata ostala i sa republikancima i sa demokratama od 11 časova u četvrtak, a izašla je da razgovara s novinarima nešto posle 17,30 te večeri.

Bivša prva dama i zvaničnica administracije Baraka Obame rekla je zakonodavcima da se ne seća da je ikada srela Epstajna i da je njegovu saradnicu, Gislejn Maksvel, površno poznavala.

Sve se to dogodilo dan pre nego što je njen suprug, bivši predsednik Bil Klinton, takođe dao iskaz iza zatvorenih vrata u okviru istrage odbora o Epstajnu.

Autor: S.M.