Pred članovima Odbora za nadzor Predstavničkog doma SAD počelo je svedočenje bivšeg američkog predsednika Bila Klintona o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, prenosi CNN.

Saslušanje Bila Klintona počelo je iza zatvorenih vrata u njegovom rodnom gradu Čapakvi, u saveznoj državi Njujork.

Ovaj postupak usledio je nakon što je juče saslušana njegova supruga, bivša prva dama i bivša državna sekretarka Hilari Klinton, koja je pred Odborom svedočila više od šest sati.

U okviru istrage, Klinton će se suočiti sa pitanjima o svom odnosu sa Epstinom, sa kojim je putovao privatnim avionom najmanje 16 puta. Takođe, pojavljuje se na fotografijama sa ženama u Džefrijevim bazenima, kao i sa Gilejn Maksvel, nekadašnjom Epstinovom partnerkom i saučesnicom u trgovini ljudima.

ana Klintonu i njegovoj supruzi izazvala su političke tenzije, a deo članova Odbora, naročito iz redova republikanaca, iznosio je i kontroverzna pitanja o teorijama zavere, poput UFO (NLO) i "Picagejta", prema kojoj su visokopozicionirani političari i javne ličnosti, uključujući i članove Demokratske stranke, bili su umešani u krijumčarenje dece kroz restoran Comet Ping Pong u Vašingtonu, što je osudila opozicija.

Klinton, koji je bio na čelu Bele kuće između 1993. i 2001. godine, leteo je Epstinovim avionom nekoliko puta početkom 2000-ih nakon što je napustio funkciju.

