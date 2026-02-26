Devojke na fotografiji sa Hokingom iz Epstinovog dosijea bile negovateljice: OVO su najnovije informacije o slučaju koji potresa svet

Žene na fotografiji sa naučnikom Stivenom Hokingom, iz dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, radile su kao njegove negovateljice, objavio je San.

Te slike prikazuju Hokinga kako leži na ležaljci držeći crveno piće.

Iako slike nemaju kontekst o vremenu i mestu nastanka, portparol Hokingove zaostavštine potvrdio je da su te žene bile "dugoročne negovateljice iz Velike Britanije".

On je rekao da je bilo kakva insinuacija o neprikladnom ponašanju Hokinga "pogrešna i krajnje nerealna".

Fotografije su navodno snimljene 2006. godine na karipskom ostrvu Sent Tomas, gde je Hoking govorio o kvantnoj kosmologiji.

Hoking je bio među naučnicima koji su učestvovali u događaju koji je finansirao Epstin.

Nije jasno zbog čega su ove slike uključene u Epstinove dosijee, ali Hoking je viđen na Epstinovom ostrvu, gde je, prema izveštajima, organizovan obilazak morskog dna podvodnim brodom prilagođenim za Hokingovo stanje.

Takođe, u Epstinovim dokumentima se pominju optužbe o Hokingu koje sugerišu na njegovu povezanost sa maloletničkim seksualnim skandalima.

U jednom od imejlova, Epstin je navodno sugerisao vezu između Hokinga i Virdžinije Đufri, koja je tužila Endrua Mauntbatena-Vindzora za seksualno zlostavljanje.

Drugi izveštaji iz dosijea pominju da su Hoking i Epstin 2011. godine posetili "isključivo muški" klub, ali nijedna od ovih optužbi nije zvanično potvrđena.

Hoking je preminuo 2018. godine, a tokom svog života bio je zavisan od 24-časovne medicinske nege zbog bolesti motornih neurona.

Autor: Marija Radić