Bil Klinton: 'Da sam znao za Epstinove zločine, prijavio bih ga'

Bivši američki predsednik Bil Klinton kazao je da nije znao za zločine Džefrija Epstina, osuđenog seksualnog prestupnika, tokom svedočenja pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma.

„Znam šta sam uradio, i još važnije, šta nisam.

„Ništa nisam video, ništa loše nisam uradio", rekao je Klinton, čije se ime pojavljuje u dokumentima o Epstinu, koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

On je svedočio iza zatvorenih vrata, ali je njegova izjava podeljena na zvaničnom profilu na mreži Iks.

„Kao neko ko je odrastao u domu gde je bilo porodičnog nasilja, nikada ne bih leteo Epstinovim avionom da sam imao i naznaku onoga što radi.

„Ja bih ga prijavio", rekao je Klinton.

Ovo je prvi put da bivši američki predsednik svedoči pred kongresnim panelom otkako je to učinio Džerald Ford 1983. godine.

„Često ćete me čuti da kažem da se ne sećam.

„To možda bude nezadovoljavajuće. Ali neću da kažem nešto u šta nisam siguran. To je bilo davno, obavezan sam zakletvom, ne da spekulišem i nagađam", navedeno je u izjavi.

Posle čitanja izjave, Bil Klinton treba da odgovara na pitanja članova Nadzornog odbora, a snimak celog svedočenja bi trebalo naknadno da bude objavljen.

Dan ranije pred članovima Kongresa se pojavila supruga bivšeg predsednika, Hilari Klinton, koja je rekla da nije znala za zločine Džefrija Epstina, koji je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji 2019.

Ona je optužila republikance da prave „političko pozorište".

Bil Klinton se na početku izjave osvrnuo na svedočenje njegove supruge.

„Ona nije imala ništa sa Džefrijem Epstinom."

Demokrate su više puta istakle da se istraga koristi za napad na Trampove političke protivnike.

Republikanac Džejms Komer, šef Nadzornog odbora, rekao je da je odbor posvećen „dobijanju odgovora" i „transparentnosti".

„Nastavićemo da tražimo istinu", kazao je Komer.

On je rekao da je Bil Klinton leteo Epstinovim avionom „najmanje 27 puta".

Kazao je i da je Epstin posetio Belu kuću dok je Klinton bio predsednik „bar 17 puta".

Bil Klinton nije optužen ni za kakvo kršenje zakona.

Šta je rekla Hilari Klinton?

Hilari Klinton je iskaz takođe dala iza zatvorenih vrata, ali je prethodno na društvenim medijima objavila izjavu u kojoj je istakla da se „ne seća da je ikada srela Epstina".

Nekadašnja državna sekretarka optužila je Nadzorni odbor, u kome većinu čine republikanci, da pravi „političko pozorište", i pozvala ga da ispita veze Donalda Trampa sa Epstinom.

Trampovo ime takođe se pojavljuje u dokumentima o Epstinu, ali je sadašnji predsednik Amerike više puta ponovio da nije znao za njegove zločine i da su se njih dvojica razišli 2004.

Ne postoje naznake da je Tramp ikada posetio privatno ostrvo i Epstinove žrtve ga nisu optužile ni za jedan zločin.

Govoreći pred novinarima posle saslušanja, Hilari Klinton je kazala da su je zakonodavci pitali o neidentifikovanim letećim objektima (NLO) i aferi Picagejt.

Nadzorni odbor nije prihvatio da njeno svedočenje bude javno, kazala je.

Republikanci su kazali da je bivša državna sekretarka tokom svedočenja često prebacivala pitanja na njenog muža Bila Klintona.

Zašto Klintonovi svedoče?

Epstinovi dnevnici letenja njegovim privatnim avionom pokazuju da je Klinton bio na četiri međunarodna leta 2002. i 2003.

Bivši predsednik se takođe pojavljuje na fotografijama sa imanja pokojnog finansijera u nizu dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde u skladu sa zakonom usvojenim u Kongresu.

Zakonom se nalaže otkrivanje svih istražnih materijala koji se odnose na pokojnog osuđenog pedofila.

Na jednoj fotografiji se vidi bivši predsednik kako pliva u bazenu, a na drugoj kako leži na leđima sa rukama iza glave u nečemu što izgleda kao đakuzi.

Kada su fotografije objavljene u decembru, Urenja, Klintonov portparol, rekao je da su stare decenijama i da je bivši predsednik prestao da se druži sa Epstinom pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo.

Ne postoje dokazi da pojavljivanje u dokumentima povezanim sa Epstinom ukazuje na bilo kakvo kršenje zakona.

