Pet republikanca podržalo zahtev demokrata da državna tužiteljka Pem Bondi bude pozvana da svedoči o Epstinu

Pet republikanaca u Nadzornom odboru Predstavničkog doma američkog Kongresa pridružilo se demokratama u zahtevu da državna tužiteljka Sjedinjenih Američkih Država Pem Bondi bude pozvana da svedoči u okviru istrage protiv optuženog pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina i njegove saradnice Gislen Maksvel.

Nadzorni odbor Predstavničkog doma glasao je 24-19 za usvajanje predloga koji je podnela republikanska zastupnica Nensi Mejs da se Bondi primora da svedoči, prenosi londonski Gardijan.

Pored Mejs, za predlog su glasali i republikanski poslanici Tim Barčet iz Tenesija, Loren Bobert iz Kolorada, Majkl Klaud iz Teksasa i Skot Peri iz Pensilvanije.

U objavi na društvenoj mreži X Mejs je napisala da "američki narod želi odgovore o Epstinovim dosijeima, a i mi to želimo".

Predlog je usvojen u jeku sve glasnijih kritika zakonodavaca iz obe američke stranke na račun Ministarstva pravde jer nije objavilo celokupne Epstinove dosijee.

Republikanska zastupnica Nensi Mejs je bila žestoki kritičar tužiteljke Pem Bondi zbog njenog postupanja sa Epstinovim dosijeima.

