Pojavile se jezive optužbe: Na izolovanom Epstinovom ranču žrtvama radili užasnu stvar?!

Andrea Romero, kongresmenka američke države Novi Meksiko iznela je teške optužbe na račun pokojnog seksualnog prestupnika, milijardera Džefrija Epstina.

Prema njenim rečima, pojedini ljudi tvrde da su bili drogirani na Epstinovom ranču Zoro u Novom Meksiku. Tvrde da su se budili pored medicinske opreme, da im je uzimana sperma, a postoje sumnje i na vađenje organa.

Romero priznaje da tvrdnje zvuče veoma zaverenički, ali smatra da je potrebno sprovesti istragu kako bi se utvrdila istina.

Državni zakonodavci u Novom Meksiku glasali su za formiranje "komisije za istinu" koja bi istražila navodne ilegalne aktivnosti na ranču Džefrija Epstina.

Ranč Zoro, za razliku od drugih Epstinovih imanja, nikada nije bio pretresen nakon što je 2019. godine uhapšen zbog trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije. Državno tužilaštvo sada vodi aktivnu krivičnu istragu i traži informacije od javnosti o događajima na ranču.

Ranije su mediji naveli spekulacije da je Epstin na tom imanju hteo da oplođava žene svojom spermom.

Istražitelji takođe proveravaju nove dokumente američkog ministarstva pravde koji pominju moguće zločine i tvrdnje da su dve devojke navodno sahranjene u blizini imanja.

