BRITANIJA SPREMILA 'IZNENAĐENJE' RUSIJI NA 4. GODIŠNJICU POČETKA RATA! Uvela im NAJJAČE sankcije do sada!

Velika Britanija je uvela skoro 300 novih sankcija Rusiji, nazivajući ih najvećim paketom od početka rata u Ukrajini.

Mere su usmerene na ključne izvore prihoda Moskve, uključujući naftu, tečni gas, finansijski sektor i snabdevanje ruske vojne industrije.

Na udaru se našla ruska državna kompanija Transnjeft, preko koje ide više od 80 odsto ruskog izvoza nafte, 48 tankera takozvane "flote iz senke", 175 firmi u mreži trgovine naftom, devet banaka i brojni dobavljači oružja i komponenti za dronove.

Kuper u Kijevu poručila da je cilj dodatno slabljenje ruskih prihoda

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper, koja boravi u Kijevu, poručila je da je cilj sankcija dodatno slabljenje ruskih prihoda i ratne mašinerije. London navodi da su međunarodne sankcije Rusiji već oduzele više od 450 milijardi dolara i da su prihodi od nafte na najnižem nivou od 2020.

Pored toga, Velika Britanija je najavila više od 30 miliona funti pomoći za obnovu Ukrajine i jačanje energetske otpornosti, čime ukupna britanska podrška od početka rata dostiže 21,8 milijardi funti.

Autor: A.A.