AKTUELNO

Svet

ORUŽANI SUKOB broda pod američkom zastavom i kubanski graničara: IMA MRTVIH

Izvor: RIA Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Brod pod američkom zastavom ušao je u kubanske vode i otvorio vatru.

Kubanski graničari su uzvratili vatru i ubili četiri osobe na plovilu, saopštilo je kubansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

„Prekršilac je otvorio vatru na kubansko osoblje, što je rezultiralo ranjavanjem komandanta kubanskog plovila. Kao rezultat sukoba, četiri napadača su ubijena, a šest je ranjeno“, navodi se u saopštenju.

Kako je objavljeno, čamac, broj FL7726SH, otkriven je ujutro 25. februara, otprilike jednu nautičku milju severoistočno od kanala El Pino u provinciji Vilja Klara.

Jedinica od pet članova graničnih trupa kubanskog Ministarstva unutrašnjih poslova presrela je plovilo koje je izvršilo prekršaj.

Autor: S.M.

#Amerika

#Kuba

#Pucnjava

#Sukob

#žrtve

POVEZANE VESTI

Svet

DRAMA U MOREUZU - Iranski ratni brodovi prišli američkom tankeru, OVO su detalji

Svet

SRUŠIO SE MOST NAKON UDARA BRODA! UZNEMIRUJUĆI snimak iz Amerike: Vozila padaju u vodu, ne zna se koliko ima žrtava

Ostali sportovi

SVI PRIČAJU O TARINOM NASTUPU: Osvojila je svetsko zlato uz pesmu 'Lela Vranjanka', ali ne pod zastavom Srbije! OVO MORATE DA VIDITE (VIDEO)

Svet

Pucnjava na pijaci: IMA MRTVIH! Napadač iz Bankoka snimljen kako nemilosrdno ubija

Društvo

Ovo je most u koji je udarila barža sa 1000 tona đubriva u Bačkoj Palanci, i potonula na dnu Dunava

Svet

IMA MRTVIH I RANJENIH! Pucnjava na američkom univerzitetu (FOTO+VIDEO)