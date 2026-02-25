ORUŽANI SUKOB broda pod američkom zastavom i kubanski graničara: IMA MRTVIH

Brod pod američkom zastavom ušao je u kubanske vode i otvorio vatru.

Kubanski graničari su uzvratili vatru i ubili četiri osobe na plovilu, saopštilo je kubansko Ministarstvo unutrašnjih poslova.

„Prekršilac je otvorio vatru na kubansko osoblje, što je rezultiralo ranjavanjem komandanta kubanskog plovila. Kao rezultat sukoba, četiri napadača su ubijena, a šest je ranjeno“, navodi se u saopštenju.

Kako je objavljeno, čamac, broj FL7726SH, otkriven je ujutro 25. februara, otprilike jednu nautičku milju severoistočno od kanala El Pino u provinciji Vilja Klara.

Jedinica od pet članova graničnih trupa kubanskog Ministarstva unutrašnjih poslova presrela je plovilo koje je izvršilo prekršaj.

Autor: S.M.