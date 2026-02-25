ZELENSKI RAZGOVARAO S TRAMPOM: Ova zima je bila najteža za Ukrajinu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je razgovarao telefonom sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, sa kojim je razgovarao o pitanjima kojima će se sutra na pregovorima u Ženevi baviti njihovi predstavnici.

Zelenski je na mreži Iks napisao da su razgovoru prisustvovali i Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, i rekao da im je zahvalio na radu i aktivnom uključenju u pregovore i na naporima da okončaju rat.

"Razgovarali smo o pitanjima kojima će se naši predstavnici baviti sutra u Ženevi tokom bilateralnog sastanka kao i o pripremama za sledeći sastanak punih pregovaračkih timova u trilateralnom formatu na samom početku marta", napisao je Zelenski.

U Ženevi sutra treba da se održi nova runda bilateralnih pregovora Ukrajine i SAD a očekuje se da će ona pripremiti naredni trilateralni sastanak Ukrajina, Rusija, SAD.

Zelenski je izrazio očekivanje da će trilateralni sastanak stvoriti šansu za pomeranje pregovora na nivo lidera, i rekao da predsednik Tramp podržava taj redosled kolaka.

"To je jedini način da se reše sva kompleksna i osetljiva pitanja i konačno okonča rat", rekao je Zelenski.

On je takođe ukazao da Ukrajina jako ceni inicijativu za Listu prioritetnih zahteva za Ukrajinu (Prioritised Ukraine Requirements List - PURL), inicijativu PURL uspostavljenu 2025. godine kako bi se saveznicima omogućilo da finansiraju nabavku oružja proizvedenog u SAD, za Kijev.

Zelenski je rekao da je ova zima bila najteža zima za Ukrajinu ali da rakete za protivvazduhoplovnu odbranu koju su nabavili od SAD pomažu da prebrode sve izazove i da zaštite živote.

Autor: S.M.