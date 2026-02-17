IRAN ISPALIO PRVE PROJEKTILE USRED PREGOVORA SA AMERIKANCIMA: Hamnei se direktno obratio Trampu, ključa u Ormuskom moreuzu

Američki i iranski zvaničnici sastaju se danas u Švajcarskoj na drugoj rundi razgovora. Američku delegaciju predvode izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, uz posredovanje predstavnika Omana.

Hameni poručio da Tramp neće uspeti da uništi Iran

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, kaže da američki predsednik Donald Tramp neće uspeti da uništi Iran, dok pregovori između dve zemlje počinju u Ženevi.

„U jednom od svojih nedavnih govora, američki predsednik je rekao da Amerika 47 godina nije uspela da uništi Islamsku Republiku... Kažem vam: ni vi nećete uspeti“, kaže Hamnei u govoru.

Komentari vrhovnog vođe dolaze nekoliko dana nakon što je Tramp rekao da bi promena režima u Iranu „bila najbolja stvar koja bi mogla da se desi“.

Iran ispalio rakete u Ormuski moreuz tokom vojnih vežbi

Iran je započeo vežbe bojeve municije prema Ormuskom moreuzu, prema više poluzvaničnih iranskih novinskih agencija.

Poluzvanična novinska agencija Tasnim, koja je bliska Revolucionarnoj gardi, kaže da su projektili lansirani unutar Irana i duž njegove obale pogodili svoje ciljeve u Ormuskom moreuzu.

Iran je objavio da je njegova Revolucionarna garda započela vežbu rano juče ujutru u Ormuskom moreuzu, Persijskom i Omanskom zalivu, plovnim putevima koji su ključne međunarodne trgovinske rute kroz koje prolazi 20% svetske nafte.

Ovaj razvoj događaja dolazi u trenutku kada SAD i Iran započinju drugu rundu indirektnih razgovora o iranskom nuklearnom programu.

Počela druga runda pregovora

Druga runda pregovora između Irana i Sjedinjenih Država počela je u Ženevi, javlja iranska državna televizija.

„Indirektni razgovori između Irana i Sjedinjenih Država počeli su danas razmenom poruka između dve strane“ preko omanskih posrednika, navodi se.

Fokus na nuklearnom programu Irana

Iran kaže da će se sastanak fokusirati na njegov nuklearni program i potencijalno ukidanje ekonomskih sankcija koje su uvele SAD.

Vašington je ranije sugerisao da želi da razgovara i o drugim pitanjima.

Autor: S.M.