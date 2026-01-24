Oglasio se Trampov izaslanik i ocenio razgovore između SAD, Ukrajine i Rusije: Otkriveno i šta je napomenuo Zelenski

Specijalni izaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof izjavio je danas da su trilateralni razgovori SAD, Ukrajine i Rusije održani juče i danas u Abu Dabiju bili veoma konstruktivni.

"Trilateralni sastanak između Sjedinjenih Država, Ukrajine i Rusije održan je u Abu Dabiju u petak i subotu, a domaćin su bili Ujedinjeni Arapski Emirati. Razgovori su bili veoma konstruktivni", napisao je Vitkof na platformi X.

Prema njegovim rečima, strane su se složile da nastave razgovore sledeće nedelje.

"Predsednik SAD (Donald Tramp) i njegov tim su posvećeni postizanju mira u ovom ratu", dodao je Vitkof.

Pregovori u Abu Dabiju počeli su u petak uz učešće delegacija iz Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Ukrajinsku stranu u ovim pregovorima predvodio je sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je napomenuo da je glavna tema razgovora bilo pitanje teritorija, posebno situacija u Donbasu.

Kremlj je uoči sastanka saopštio izjavio da povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa smatra jednim od ključnih uslova.

Zelenski je danas rekao da su predstavnici tri zemlje razgovarali o širokom spektru tema i opisao razgovore kao konstruktivne. Prema pisanju medija, tog dana su održani ne samo trilateralni sastanci Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, već i direktni bilateralni razgovori između ukrajinske i ruske delegacije.

Tokom pregovora između delegacija Ukrajine, Sjedinjenih Država i Ruske Federacije u Abu Dabiju, postignut je veći napredak u diskusijama o vojnom bloku pitanja, dok još uvek nema odluke o teritorijama, preneli su ukrajinski mediji.

