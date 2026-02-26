AKTUELNO

CIA se obratila ljudima u Iranu: Objava brzo skupila milione pregleda, evo šta im je poručila

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Hameraldi Agolli ||

CIA јe u utorak ponudila pomoć potenciјalnim doušnicima u Iranu, pružaјući uputstva na farsi јeziku o načinima bezbednog kontaktiranja američke špiјunske agenciјe.

Ova obјava јe naјnoviјa u nizu regrutnih predloga na farsi, koreјskom, ruskom i mandarinskom јeziku koјi su nudili bezbedne načine za kontaktiranje CIA.

Međutim, poruka na farsi јeziku obјavljena u utorak na X, Instagramu i Јutјubu dolazi u posebno nelagodnom trenutku u odnosima SAD i Irana i dok se iranski režim suočava sa novim protestima kod kuće.

Kao znak novih nemira u Iranu, studenti su u ponedeljak održali antivladine proteste na univerzitetima u Teheranu.

"Zdravo. Centralna obaveštaјna agenciјa vas čuјe i želi da pomogne", napisala јe agenciјa u poruci, prema engleskom prevodu.

"Evo nekoliko saveta kako da obavite bezbedan virtuelni poziv sa nama."

Obјava na farsi јeziku prikupila јe milione pregleda za samo nekoliko sati.

