SRAVNJENA REZIDENCIJA AJATOALAHA: Satelit potvrdio direktan pogodak u srce Teherana – Iranci tvrde: Hamnei je na sigurnom! (FOTO)

Dok svet sa nestrpljenjem iščekuje zvaničnu potvrdu o sudbini vrhovnog vođe Irana, na društvenim mrežama su se pojavili prvi satelitski snimci koji menjaju sve. j.

Zaštićeni kompleks ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu pretrpeo je direktan udar i pretrpeo stravična razaranja.

Gusti dim iznad štaba vrhovnog vođe

Na snimcima koje su objavile svetske agencije jasno se vidi gusti crni dim koji se uzdiže iznad nekoliko potpuno uništenih objekata. Reč je o zdanju koje Hamnei koristi kao svoju glavnu rezidenciju i mesto gde prima najviše strane zvaničnike.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) 28. фебруар 2026.

Gde je Hamnei?

Iako je rezidencija sravnjena sa zemljom, zvanični Teheran pokušava da smiri paniku. Iranski ministar spoljnih poslova i državni mediji tvrde:

Evakuacija: Navodno su ajatolah Hamnei i predsednik Masud Pezeškijan prebačeni na tajnu, sigurnu lokaciju neposredno pre udara.

Priznanje gubitaka: Ipak, potvrđeno je da su u napadu poginula dva visoka komandanta, što dokazuje da je udar bio hirurški precizan.

Zaliv u plamenu

Dok se čeka bilo kakav video dokaz da je Hamnei živ, region je eksplodirao. Raketni napadi i dronovi parališu Dubai, Kuvajt i Katar, dok aerodromi ostaju zatvoreni za sav civilni saobraća

Autor: D.S.