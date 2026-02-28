AKTUELNO

Svet

SRAVNJENA REZIDENCIJA AJATOALAHA: Satelit potvrdio direktan pogodak u srce Teherana – Iranci tvrde: Hamnei je na sigurnom! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi ||

Dok svet sa nestrpljenjem iščekuje zvaničnu potvrdu o sudbini vrhovnog vođe Irana, na društvenim mrežama su se pojavili prvi satelitski snimci koji menjaju sve. j.

Zaštićeni kompleks ajatolaha Alija Hamneija u Teheranu pretrpeo je direktan udar i pretrpeo stravična razaranja.

Gusti dim iznad štaba vrhovnog vođe

Na snimcima koje su objavile svetske agencije jasno se vidi gusti crni dim koji se uzdiže iznad nekoliko potpuno uništenih objekata. Reč je o zdanju koje Hamnei koristi kao svoju glavnu rezidenciju i mesto gde prima najviše strane zvaničnike.

Gde je Hamnei?

Iako je rezidencija sravnjena sa zemljom, zvanični Teheran pokušava da smiri paniku. Iranski ministar spoljnih poslova i državni mediji tvrde:

Evakuacija: Navodno su ajatolah Hamnei i predsednik Masud Pezeškijan prebačeni na tajnu, sigurnu lokaciju neposredno pre udara.

Priznanje gubitaka: Ipak, potvrđeno je da su u napadu poginula dva visoka komandanta, što dokazuje da je udar bio hirurški precizan.

Zaliv u plamenu

Dok se čeka bilo kakav video dokaz da je Hamnei živ, region je eksplodirao. Raketni napadi i dronovi parališu Dubai, Kuvajt i Katar, dok aerodromi ostaju zatvoreni za sav civilni saobraća

Autor: D.S.

#Aerodrom

#Dubai

#Hamnei

#Iran

#Kuvajt

#Rakete

#Rat

#Satelit

#Teheran

#blokada

#dronovi

#eksplozije

#haos

#kolaps

#tramp

#ustanak

POVEZANE VESTI

Svet

PRVI SNIMCI RAKETNOG NAPADA NA IRAN: Udare izvele vazduhoplovne snage Pakistana

Svet

NAREĐENA HITNA EVAKUACIJA KUPJANSKA!

Svet

PRVI SNIMCI PUCNJAVE U PARIZU: Napadač vitlao nožem, policija ga oborila – haos na stanici Monparnas (VIDEO)

Svet

PRVI SNIMCI PADA RUSKOG AVIONA: Letelica se samo srušila (VIDEO)

Svet

(UZNEMIRUJUĆE) Pojavili su se PRVI SNIMCI terorističkog napada u Moskvi: Ima najmanje 10 mrtvih

Politika

'SVESNO OBMANJIVANJE GRAĐANA I IZAZIVANJE STRAHA' Oglasili se iz KBC Zemun zbog lažnih snimaka poplave: SVE OBJAVLJENO JE LAŽ!