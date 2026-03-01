Oglasila se AMBASADA SRBIJE U UJEDINJENIM ARAPSKIM EMIRATIMA: Izdato važno obavešetenje

Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju oglasila se povodom trenutne situacije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uputivši važne savete i instrukcije srpskim državljanima koji se nalaze u ovoj zemlji. Usled naglog pogoršanja bezbednosne situacije u delu regiona, došlo je do privremene obustave vazdušnog saobraćaja, što je izazvalo neizvesnost kod velikog broja putnika.

Iz diplomatskog predstavništva Srbije poručuju građanima da je u ovom trenutku najvažnije zadržati prisebnost.



- Državljanima Republike Srbije koji se nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima savetuje se da sačuvaru pribranost i postupaju smireno, da se dosledno pridržavaju preporuka i uputstava lokalnih vlasti, kao i da redovno prate obaveštenja Ambasade Republike Srbije u Abu Dabiju - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Glavni problem trenutno predstavlja prekid letova, koji je pogodio ne samo Emirate već i širi region. Ambasada naglašava da su putnici u obavezi da sami prate statuse svojih letova kako bi izbegli dodatne neprijatnosti na aerodromima.

- Putnicima se preporučuje da budu u kontinuiranom kontaktu sa svojim avio-kompanijama radi pravovremenog informisanja o daljim koracima i mogućnostima nastavka putovanja - ističu iz ambasade, napominjući da je vazdušni saobraćaj u delu regiona trenutno privremeno obustavljen.

Za sve naše građane kojima je potrebna hitna asistencija ili dodatne informacije, obezbeđena je direktna linija za pomoć. U saopštenju se precizira da "Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju stoji na raspolaganju svim državljanima Republike Srbije za dodatne informacije i potrebnu konzularnu pomoć putem broja telefona: +971 54 506 7972".

Situacija se prati iz časa u čas, a zvaničnici apeluju na sve putnike da se ne upućuju ka aerodromima bez prethodne potvrde o statusu leta od strane prevoznika.

Autor: S.M.