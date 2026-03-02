AKTUELNO

BEŽITE NA BEZBEDNO! Eksplozije u Dohi, Dubaiju i Abu Dabiju: PRVE ŽRTVE rata u Bahreinu, buknuo požar

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug AP/Altaf Qadri ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je jutros da je u iranskim napadima poginula jedna osoba, što je prvi smrtni slučaj u toj ostrvskoj državi od početka vojne kampanje Teherana.


Eksplozije u Dohi, Dubaiju, Abu Dabiju

Istovremeno, mediji prenose da su se eksplozije jutros čule u Dohi, Dubaiju i Abu Dabiju.

Padajući ostaci presretnute rakete izazvali su požar na stranom brodu u lučkom gradu Salmanu u Bahreinu, pri čemu je jedan radnik poginuo, a dvojica su teško povređena, saopštilo je bahreinsko ministarstvo.

Kako je navedeno, aktivirana su i upozorenja na vazdušni napad, prenosi Al Džazira.

Upozorenje stanovnicima - bežite na bezbedno!
Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovnike da se upute na najbliže najbezbednije mesto.

Navedeno je da je most Šeik Kalifa bin Salman koji povezuje Manamu sa obližnjim gradovima zatvoren.


Stanovnici su pozvani da koriste glavne puteve samo kada je to neophodno.

Autor: S.M.

