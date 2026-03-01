AKTUELNO

DUBAI I ABU DABI GORE OD NAPADA! Ima mrtvih i ranjenih u udarima na aerodrome: Rakete i dronovi paraju nebo, požar u luci

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug AP/Ohad Zwigenberg, Tanjug AP/Vahid Salemi, Tanjug AP/AP Photo ||

Jedna osoba je poginula, a 11 je povređeno na aerodromima u Dubaiju i Abu Dabiju u iranskim napadima izvedenim širom Bliskog istoka kao odgovor na masovni i kontinuirani napad SAD i Izraela na Iran.

Iran je koristio balističke rakete i dronove za napade velikih razmera na američke saveznike i imovinu širom regiona Persijskog Zaliva - i najavljuje još snažniji odgovor - nakon što su u tekućoj američko-izraelskoj vazdušnoj ofanzivi pokrenutoj u subotu ujutru ubijeni vrhovni verski vođa Irana i drugi visoki iranski zvaničnici, prenosi BBC.

Ostaci drona usmrtili jednu osobu

Vlasti u Abu Dabiju potvrdile su da je presretnut dron koji je ciljao Međunarodni aerodrom Zajed (AUH), što je dovelo do "pada krhotina koje su usmrtile jednu osobu, a ranile sedam".

Međunarodni aerodrom u Dubaiju, najprometniji na svetu po putničkom saobraćaju, oštećen je u incidentu u kojem su povređene i četiri osobe.

Hiljade letova su prizemljene u pravcu i sa Bliskog istoka što je izazvalo jedan od najozbiljnijih poremećaja globalnog putovanja od pandemije Kovid-19.

Haos na aerodromu u Dubaiju

Iranski napadi odmazde su nastavljeni i danas, a eksplozije su se čule u Dohi, Dubaiju i Manami.

Katar, Bahrein, Jordan i Kuvajt, zemlje u kojima postoje američke vojne baze, saopštili su da su presreli neprijateljske rakete navodeći da su krhotine uništenih projektila prouzrokovali veliku štetu. Ostaci i krhotine pogođenih raketa izazvali su požar u pristaništu luke Džebel Ali u UAE, devete najprometnije na svetu.

Autor: S.M.

