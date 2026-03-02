VAŽNO OBVEŠTENJE ZA SRBE KOJI SE NALAZE NA BLISKOM ISTOKU: Ovo su kontakti svih naših ambasada

Usled složene bezbednosne situacije na Bliskom istoku, gde boravi veliki broj državljana Republike Srbije, objavljeni su kontakt telefoni naših diplomatskih predstavništava. Građani koji se nalaze u ugroženim područjima pozivaju se da se jave ambasadama radi dobijanja tačnih informacija i neophodne pomoći.
Državljani Republike Srbije za konzularnu pomoć i informacije mogu se obratiti sledećim diplomatsko-konzularnim predstavništvima:
Izrael
Ambasada Republike Srbije u Tel Avivu
Telefon: +972 52 6315620
Ujedinjeni Arapski Emirati
Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju
Telefon: +971 54 506 7972
Kuvajt
Ambasada Republike Srbije u Kuvajtu
Telefon: +965 2537 5042
Oman
Ambasada Republike Srbije u Kairu
Mobilni telefon: +20 122 860 0229
Jordan
Ambasada Republike Srbije u Bejrutu
Telefon: +961 766 833 15
Katar
Ambasada Republike Srbije u Dohi
Telefon: +974 5113 6112
Bahrein
Ambasada Republike Srbije u Manami
Telefon: +973 38338855
