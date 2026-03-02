VAŽNO OBVEŠTENJE ZA SRBE KOJI SE NALAZE NA BLISKOM ISTOKU: Ovo su kontakti svih naših ambasada

Usled složene bezbednosne situacije na Bliskom istoku, gde boravi veliki broj državljana Republike Srbije, objavljeni su kontakt telefoni naših diplomatskih predstavništava. Građani koji se nalaze u ugroženim područjima pozivaju se da se jave ambasadama radi dobijanja tačnih informacija i neophodne pomoći.

Državljani Republike Srbije za konzularnu pomoć i informacije mogu se obratiti sledećim diplomatsko-konzularnim predstavništvima:

Izrael

Ambasada Republike Srbije u Tel Avivu

Telefon: +972 52 6315620

Ujedinjeni Arapski Emirati

Ambasada Republike Srbije u Abu Dabiju

Telefon: +971 54 506 7972

Kuvajt

Ambasada Republike Srbije u Kuvajtu

Telefon: +965 2537 5042

Oman

Ambasada Republike Srbije u Kairu

Mobilni telefon: +20 122 860 0229

Jordan

Ambasada Republike Srbije u Bejrutu

Telefon: +961 766 833 15

Katar

Ambasada Republike Srbije u Dohi

Telefon: +974 5113 6112

Bahrein

Ambasada Republike Srbije u Manami

Telefon: +973 38338855

Autor: S.M.