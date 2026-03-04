Tramp: Prekinućemo sve trgovinske odnose sa ovom državom (VIDEO)

To je izjavio nakon što ta zemlja nije dozvolila američkoj vojsci da koristi njene baze za misije povezane sa napadima na Iran.

"Španija je bila užasna. Rekao sam (ministru finansija SAD) Skotu Besentu da prekine sve poslove sa Španijom. Ne želimo da imamo nikakve veze sa Španijom", rekao je Tramp tokom zajedničkog obraćanja novinarima sa nemačkim predsednikom Fridrihom Mercom, prenosi Skaj njuz.

El Pais je ranije preneo da je Španski premijer Pedro Sančez odlučio da ne dozvoli SAD da koriste američke vojne baze u Španiji za operacije protiv Irana, uprkos mogućim političkim posledicama takve odluke.

Španska vlada saopštila je da neće ni na koji način da doprinese ratu koji predvode američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu, ocenjujući da je reč o sukobu bez međunarodnog pravnog osnova i bez mandata Ujedinjenih nacija.

NOW - Trump: "We're gonna cut off all trade with Spain, we don't want anything to do with Spain." pic.twitter.com/Zjm1zXflfu — Disclose.tv (@disclosetv) 03. март 2026.

Oglasila se Španija

Ako američki predsednik Donald Tramp želi da Sjedinjene Američke Države preispitaju trgovinske odnose sa Španijom, to moraju učiniti poštujući zakon i postojeće sporazume, preneo je španski javni servis RTVE pozivajući se na izvore iz vlade.

Reagujući na Trampovu izjavu da namerava da SAD prekinu sve trgovinske odnose sa Španijom, izvori su rekli da svako preispitivanje trgovinskih odnosa Tramp mora da učini "poštujući autonomiju privatnih kompanija, međunarodno pravo i bilateralne sporazume između Evropske unije i SAD".

"Naša zemlja ima neophodne resurse da obuzda potencijalne uticaje, pomogne sektorima koji bi mogli biti pogođeni i diverzifikuje lance snabdevanja", naveli su izvori, ističući da je Španija ključna članica NATO-a koja ispunjava svoje obaveze i "značajno" doprinosi odbrani evropske teritorije.

Oni su dodali da je Španija "izvozna sila" unutar Evropske unije i pouzdan trgovinski partner za 195 zemalja širom sveta, uključujući SAD, "sa kojima održavamo istorijski i obostrano koristan trgovinski odnos".

Autor: D.Bošković