PORUKA ARAGČIJA ZARESLA SVET: Iran spreman za okončanje rata, ali pod jednim uslovom!

Iranski ministar spoljnih poslova, Abas Aragči, danas je pozdravio "svaku inicijativu koja može dovesti do potpunog okončanja rata", naglašavajući da je sukob Iranu nametnut.

Aragči je za japansku agenciju Kjodo rekao da je Iran "spreman da sasluša i razmotri takve predloge", prenosi Bi-Bi-Si. Ipak, ministar je dodao da se "ne čini da su Sjedinjene Američke Države spremne da zaustave svoju agresiju".

On je jasno istakao da Iran ne traži samo prekid vatre, već "potpun i sveobuhvatan kraj rata".

S druge strane, američki predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć da njegova administracija razmatra "smanjenje" vojnih operacija na Bliskom istoku, uprkos najavama slanja dodatnih ratnih brodova, dok Iran preti napadima na turističke destinacije širom sveta.

