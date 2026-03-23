Nije mir ono što mislite! Otkrivena pozadina Trampove poruke Teheranu: Sve zavisi od petka?

Američki predsednik Donald Tramp nije najavio pauzu u napadima na Iran, već samo odlaže potencijalni udar na civilnu energetsku infrastrukturu, ocenio je demokratski senator iz Konektikata Kris Marfi.



Reagujući na Trampove tvrdnje da Sjedinjene Američke Države i Iran vode intenzivne pregovore o okončanju sukoba, kao i na odluku da se obustave napadi na iranska energetska postrojenja, Marfi je poručio da ta odluka nije signal Teheranu.

"Ovo je panična poruka tržištima. Znači: nema eskalacije dok se tržišta ne zatvore u petak", napisao je Marfi na društvenoj mreži Iks.

Tramp je ranije izjavio da su Vašington i Teheran usaglasili 15 ključnih tačaka mogućeg sporazuma, navodeći da je Iran pristao da u budućnosti ne poseduje nuklearno oružje.

Dodao je da obe strane žele dogovor, ali je istovremeno ponovio da podržava "veoma ozbiljan oblik promene režima" u Iranu.

"Možda pronađemo lidera, kao što smo to uradili u Venecueli", rekao je Tramp.

On je ocenio i da će globalne cene „pasti kao kamen“ ukoliko dođe do sporazuma.

- Ako se razgovori nastave, možemo okončati konflikt. Ali videćemo kuda će nas to odvesti - zaključio je Tramp, dodajući da pregovori traju već dva dana.

Autor: D.Bošković