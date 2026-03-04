Slovačka prekida vanredne isporuke struje Ukrajini: Fico upozorava Zelenskog

Vlada Slovačke je danas, na predlog premijera Roberta Fica, odlučila da državna kompanija SEPS raskine sporazum sa firmom Ukrenergo o vanrednim isporukama električne energije za Ukrajinu, dok je Fico u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim upozorio da Kijev ne treba da testira strpljenje Bratislave.

Generalni direktor SEPS Martin Magat izjavio je da od trenutka objave SEPS više ne pruža vanrednu pomoć Ukrajini, prenosi portal televizijske stanice Ta3.

Magat je objasnio da se radi o električnoj energiji koja služi za stabilizaciju ukrajinskog elektroenergetskog sistema u kritičnim trenucima, a ne za svakodnevne potrebe poput osvetljenja, grejanja ili kuvanja.

On je naglasio da uobičajena trgovina električnom energijom između Slovačke i Ukrajine ostaje nepromenjena i da država neće izgubiti novac.

Poslednje vanredne isporuke električne energije iz Slovačke upućene su Ukrajini još u januaru 2026.

Magat je potvrdio da je u međuvremenu Ukrajina zatražila nove vanredne isporuke električne energije, ali da ih nije dobila.

On je naglasio da odluka ne zavisi od njegovog ličnog stava, već da je reč o odluci cele slovačke vlade.

Premijer Fico je poručio da predsednik Ukrajine Zelenski pogrešno smatra da je rat u Ukrajini i rat Slovačke.

Fico je, prema vlastitim rečima, u telefonskom razgovoru za Zelenskim rekao da ne razume zašto ukrajinski predsednik testira strpljenje zvanične Bratislave i zašto misli da će Slovačka neograničeno prihvatati sve njegove zahteve.

Prekid vanrednih isporuka struje predstavlja eskalaciju spora oko obustave isporuka energenata preko naftovoda Družba u Slovačku.

Slovački premijer Fico i mađarski premijer Viktor Orban tvrde da je naftovod funkcionalan, a da Ukrajina iz političkih razloga odlaže isporuke.

Autor: Marija Radić