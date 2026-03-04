AKTUELNO

Svet

Tramp: Predsednica Venecuele radi odličan posao i veoma dobro sarađuje sa SAD

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Markus Schreiber ||

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da vršilac dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodrigez „radi odličan posao“ i da "nafta ponovo teče" iz te zemlje.

„Delsi Rodrigez, predsednica Venecuele, radi odličan posao i veoma dobro sarađuje sa predstavnicima SAD. Nafta počinje da teče, a profesionalizam i posvećenost između naše dve zemlje je zaista sjajno videti!“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Trampova objava usledila je nakon što se američki ministar unutrašnjih poslova Dag Burgum danas sastao sa Rodrigez u Venecueli.

Burgum se ranije sastao sa rukovodiocima stranih rudarskih kompanija u Venecueli, dok privremena venecuelanska vlada razmatra izmene propisa o mineralima, rekla su dva izvora Rojtersu.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#Donald Tramp

#SAD

#Venecuela

#predsednica

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp: Imao sam sjajan razgovor sa vršiocem dužnosti predsednika Venecuele

Svet

Zahtevamo dokaz da je Maduro živ! Potpredsednica Venecuele se oglasila: Ne znamo gde se nalaze...

Svet

TRAMP SE HITNO OGLASIO, IMA MRTVIH: Američka vojska zapucala, pogođen čamac iz Venecuele (VIDEO)

Svet

TRAMP IZNEO OŠTAR DEMANT: Izveštaj da SAD šalju bombardere blizu Veneceule netačni

Svet

AMERIKA NE MOŽE DA NASTAVI RAT PROTIV VENECUELE: Senat SAD usvojio rezoluciju protiv Trampa

Svet

TRAMP PORUČIO AMERIKANCIMA: SAD neće preživeti ako Bajden ponovo postane predsednik