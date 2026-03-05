AKTUELNO

U Iranu do sada poginulo 1.230 ljudi, u Izraelu 11 žrtava od početka napada: Ima stradalih i u Omanu i Bahreinu

Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi

Najmanje 1.230 ljudi je do sada poginulo u Iranu, uključujući 175 učenica i nastavnika u školi za devojčice u Minabu, otkako su amerićko-izraelske snage pokrenule napade na Iran, prema zvaničnim podacima država koje su pogođene sukobom, prenosi katarska TV stanica Al Džazira.

Kako se navodi, u Izraelu je poginulo 11 osoba, od kojih devet u udaru iranske rakete na grad Beit Šemeš 1. marta.

U iranskim napadima do sada su poginula šestorica američkih vojnika, navela je Al Džazira.

Najmanje 77 osoba smrtno je stradalo od ponedeljka u izraelskim napadima na Liban.

U Bahreinu je jedna osoba poginula u iranskom napadu nakon što je izbio požar u industrijskom centru Salman, posle presretnja rakete, dok je u Kuvajtu ubijeno četvoro ljudi, uključujući dva vojnika.

Jedna osoba je smrtno stradala u Omanu, nakon što je projektil pogodio tanker koji je kod obala te zemlje plovio pod zastavom Maršalskih ostrva, dok su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima do sada poginule tri osobe, navela je katarska televizijska mreža.

Autor: Marija Radić

