UŽAS U BOLNICI U INDIJI: Požar izbio na odeljenju intenzivne nege, veliki broj mrtvih

Prema poslednjim podacima najmanje 10 ljudi je poginulo u požaru koji je izbio na odeljenju za traumatologiju bolnice u istočnoindijskoj državi Odiša!

Požar, koji je počeo rano u ponedeljak na prvom spratu Medicinskog koledža i bolnice SCB u gradu Katak, verovatno je izazvan kratkim spojem, rekao je glavni ministar Odiše Mohan Čaran Madži nakon posete bolnici.

Najmanje 11 članova osoblja je zadobilo opekotine dok su pokušavali da spasu pacijente,prenela je Al Džazira.

"Medicinsko osoblje i pripadnici obezbeđenja rizikovali su živote spasavajući pacijente. Tokom toga, i oni su zadobili povrede i takođe su na lečenju", rekao je Madži.

Glavni ministar je dodao da je naredio sudsku istragu o incidentu i rekao da će biti preduzete stroge mere protiv svakoga ko se utvrdi odgovornim.

Dvadeset tri pacijenta su primala medicinsku negu na odeljenju intenzivne nege, a 10 njih je preminulo dok su premešteni u bezbednije područje dalje od požara. Pet ljudi je teško povređeno, ali nije bilo jasno da li je to od požara ili od ranijih povreda.

Another deadly hospital fire in India.



At least 10 patients died after a fire broke out in the trauma ICU of SCB Medical College & Hospital in Cuttack, Odisha early morning on 16 March 2026.



The suspected cause: electrical short circuit in ICU equipment.



Premijer Narendra Modi nazvao je incident "duboko bolnim" u objavi na društvenim mrežama i izrazio saučešće porodicama žrtava. Premijer Indije takođe je najavio odštetu od 2.160 dolara pogođenim porodicama.

Požari u zgradama su česti u Indiji zbog nedostatka opreme za gašenje požara i rutinskog nepoštovanja bezbednosnih propisa. Kratki spojevi, često uzrokovani loše održavanim ožičenjem, ostaju vodeći uzrok požara.

U požaru u privatnoj bolnici u južnoj državi Tamil Nadu 2024. poginulo je najmanje šest ljudi, a povređeno je više od dve desetine.

Iste godine, 10 novorođenčadi je poginulo kada je požar zahvatio bolnicu u severnoj državi Utar Pradeš. Najmanje 24 osobe, uključujući mnogo dece, takođe su poginule u požaru koji je izbio u porodičnom zabavnom klubu u zapadnoindijskoj državi Gudžarat.

Autor: Marija Radić