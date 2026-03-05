AKTUELNO

Svet

'IMAMO MNOGO POBEDNIKA, ALI ŠPANIJA JE GUBITNIK' Tramp: Ujedinjeno Kraljevstvo me je jako razočaralo

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Allison Robbert ||

Američki predsednik Donald Tramp ponovo je oštro kritikovao Španiju i Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Imamo mnogo pobednika, ali Španija je gubitnik, a Ujedinjeno Kraljevstvo me je jako razočaralo. Španija je vrlo neprijateljski raspoložena prema NATO-u - rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za New York Post.

- Ne plaćaju svoj deo. Oni su jedini glasali protiv obaveze izdvajanja 5 odsto, i vrlo su neprijateljski raspoloženi prema svima - dodao je, misleći na obavezu članica saveza da za odbranu izdvajaju 5 odsto svog BDP-a.

- Nisu timski igrač, a ni mi nećemo biti timski igrač sa Španijom - najavio je.

"Starmer nije Vinston Čerčil, recimo to tako"

Na pitanje o izveštaju britanskog Telegraph-a, prema kojem je Starmera u privatnim razgovorima takođe nazvao "gubitnikom", Tramp je bio direktan.

- Pa, nije Vinston Čerčil, recimo to tako - rekao je Tramp, ponovivši poređenje koje je izneo ranije ove nedelje.

Tramp je, prema navodima, frustriran Starmerovom početnom odlukom da ne dopusti korišćenje britanskih vojnih baza u američko-izraelskoj kampanji bombardovanja Irana.

- Bilo je to vrlo razočaravajuće, njegov nastup, kada je reč o našem ogromnom napadu na neprijateljsku državu. Trebalo bi da nam bez pitanja ili oklevanja da stvari poput baza koje možemo da koristimo - ustvrdio je.

Predsednik SAD je dodao da ga je iznenadilo Starmerovo odbijanje saradnje sa Pentagonom, s obzirom na blisko savezništvo između SAD i Ujedinjenog Kraljevstva.

- Trebalo bi da možemo da računamo na njih. Bio sam jako iznenađen Kirom. Vrlo razočaran - zaključio je.

Autor: D.Bošković

#Donald Tramp

#Pobednik

#UK

#razocarenje

#Španija

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP POTVRDIO NAPAD NA IRAN! Oglasio se na društvenim mrežama: U toku je VELIKA OPERACIJA (VIDEO)

Svet

'KA IRANU IDE ARMADA VEĆA OD ONE POSLATE NA VENECUELU' Tramp kaže da će Teheran proći 'MNOGO GORE' nego u operaciji PONOĆNI ČEKIĆ: Biće brzo i nasilno

Svet

TRAMP IZVREĐAO BAJDENA ZBOG NAPADA NA HUTE: To je ista banda koja se naredila KATASTROFALNO POVLAČENJE iz Afganistana

Svet

Tramp: Putin se plaši SAD, ali ne i Evrope

Svet

TRAMP PRETI IRANU! Ima još mnogo toga da se desi

Svet

TRAMP: Danci su stigli brodom na Grenland pre 500 godina, to ne znači da je njihov