Neverovatan prizor iz najhladnijeg grada Evrope: Čovek je zaboravio da zatvori prozor, dočekao ga je POTPUNI UŽAS

Snimak koji je poslednjih nekoliko dana postao viralan na društvenim mrežama prikazuje prizor koji kod većine ljudi izaziva jezu: napušten stan prepun golubova, njihovog perja i izmeta, sa otvorenim prozorom kroz koji su, izgleda, ptice pronašle utočište. Sve to zatekao je vlasnik stana koji se u njega vratio nakon pune tri godine odsustva.

Činjenica da je stan ostao sa širom otvorenim prozorom u gradu gde temperature padaju daleko ispod nule otvara jednako neverovatna pitanja kao i prizor golubova koji su ga naselili.

Prema objavi na mreži X koja se munjevito proširila, stanovnik ruskog grada Vorkute vratio se u svoj stan nakon više godina odsustva i otkrio da je, dok njega nije bilo, na stotine golubova ušlo kroz otvoreni prozor i pretvorilo unutrašnjost stana u improvizovanu golubarnicu. Prostorije su bile prekrivene ptičjim ostacima i perjem, što jasno ukazuje na dugotrajno prisustvo ptica u stanu.

Surova klima Urala

Vorkuta je ruski grad u Republici Komi, zapadno od Urala, poznat po izuzetno surovoj klimi i teškim životnim uslovima. Grad je izgrađen oko rudnika uglja u Pečorskom ugljenom basenu i jedan je od najpoznatijih primera ljudskih naselja koja opstaju uprkos ekstremnim prirodnim uslovima. Danas je među četiri najveća grada severno od Arktičkog kruga, a ujedno i najhladniji grad u Evropi, sa rekordnim temperaturama koje mogu pasti i do minus 52 stepena Celzijusa. Takvi uslovi čine događaj sa otvorenim prozorom još neverovatnijim.

Mnogi u komentarima posebno su istakli surove klimatske uslove i pitanje kako golubovi uopšte uspevaju da prežive u tako hladnom okruženju. Neki ljudi su komentarisali kako je otvoren prozor verovatno bio jedino dostupno toplo mesto za njih, dok su drugi primetili da je klima u Vorkuti toliko hladna da bi čak i svež vazduh mogao biti problematičan za ptice koje su navikle na zimu.

Iako danas slabo naseljena, Vorkuta nije oduvek bila tako prazna. Nekada snažan industrijski centar sa više od sto hiljada stanovnika, grad je doživeo veliki pad nakon raspada Sovjetskog Saveza i zatvaranja mnogih rudnika. Kao posledica toga, broj stanovnika se značajno smanjio, a mnogi kvartovi i stambene zgrade ostali su napušteni, često bez održavanja i izloženi surovim arktičkim uslovima.

Takvo ekstremno okruženje utiče i na svakodnevni život ljudi koji su ostali – sistemi grejanja često nisu dovoljni, voda ponekad nestaje, a opasnost od smrzavanja postoji i unutra i napolju.

Život u mestima poput Vorkute često znači stalnu borbu sa uslovima koje većina ljudi teško može i da zamisli. U gradu gde većina zgrada i infrastrukture polako propada zbog ekstremne hladnoće i nedostatka održavanja, slike napuštenih stanova punih golubova zapravo i ne deluju toliko neverovatno.

