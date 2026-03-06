CENE ZLATA PORASLE ZA BLIZU DVA ODSTO: Iznad 5.120 dolara po unci

Cena zlata porasla je danas za blizu dva odsto, iznad 5.120 dolara po unci, nakon što su nepovoljni podaci s američkog tržišta rada za februar podstakli bojazan od mogućeg ekonomskog usporavanja.

To je navelo investitore da potraže utočište u ovom plemenitom metalu, uprkos dugotrajnim inflatornim pritiscima, preneo je Trejding ekonomiks.

Stopa nezaposlenosti u američkoj ekonomiji porasla je na 4,4 odsto, što je iznad očekivanja za rast od 4,3 odsto, što naglašava pogoršanje stanja domaćeg tržišta rada nakon iznenadnog pada broja zaposlenih, ne računajući poljoprivrednike.

Ovi loši rezultati doveli su do brze promene raspoloženja, jer trgovci sada procenjuju povećani rizik od recesije u odnosu na restriktivni stav američkih Federalnih rezervi (FED) o kamatnim stopama usled zabrinutosti zbog ponovnog rasta inflacije.

Iako inflatorni strahovi povezani sa sukobom na Bliskom istoku i dalje postoje, potražnja za zlatom kao zaštitom od sistemske ekonomske nestabilnosti efikasno je nadmašila nepovoljne faktore investitora koji traže likvidnost u američkom dolaru.

Autor: Iva Besarabić