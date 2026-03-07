Srbin osuđen na doživotnu robiju zbog svirepog ubistva: Iz pohlepe izvršio jeziv zločin

Dvadesettrogodišnji muškarac iz Srbije osuđen je u Nemačkoj na doživotnu robiju zbog ubistva jednog penzionera u njegovoj kući u julu 2024. iz pohlepe.

Savezni sud pravde potvrdio je presudu Zemaljskog suda u Minhenu.

Uveče 12. jula 2024. muškarac je izbo 74-godišnjeg penzionera 13 puta u njegovoj kući u Heršingu, sa namerom da ga opljačka.

Pre ubistva počinilac je izviđao imanje, presekao kablove nadzornih kamera i pozvonio na vrata.

Pre sedam meseci Zemaljski sud Minhen II utvrdio je to tokom suđenja 23-godišnjem optuženom i osudio ga na doživotni zatvor zbog ubistva i pokušaja razbojništva - uz utvrđivanje posebno teške krivice. Ova presuda je sada pravosnažna. Kako je u sredu saopštio portparol suda, Savezni sud pravde (BGH) odbacio je žalbu optuženog kao neosnovanu.

Odbrana je tokom suđenja tvrdila da je reč o ubistvu iz nehata, ali je porota sledila preporuku tužilaštva.

Predsedavajući sudija Tomas Bot rekao je da je jedan život uništen brutalnim nasiljem za 30 sekundi, vođen pohlepom. Optuženi je postupao sa namerom da ubije i s "apsolutnom voljom za uništenjem".

Pre napada muškarac je u supermarketu u Heršingu kupio dva noža, par rukavica i pertle.

Supruga žrtve uspela je u poslednjem trenutku da pobegne u kuću komšija, pri čemu je zadobila lakše povrede.

Nakon zločina ubica je pobegao do jezera Amerze i bacio ranac sa krvavom odećom u vodu. Pobegao je prigradskim vozom do Minhena, a zatim vozom u Francusku, gde su ga istražitelji nekoliko dana kasnije locirali i uhapsili u blizini Pariza.

Istraga je pokazala da je muškarac oko četiri nedelje pre ubistva doputovao avionom iz Srbije u Minhen, jer je navodno od poznanika u svojoj zemlji ukrao više desetina hiljada evra i veliki deo tog novca potrošio.

Sud je bio uveren da je mladić nameravao da u Bavarskoj počini krađe i razbojništva kako bi došao do novca.

