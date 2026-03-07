Iranci tvrde da su zarobili američke vojnike: SAD negiraju, tvrde da su u pitanju 'laži i obmane'

Šef Iranskog nacionalnog saveta za bezbednost Ali Laridžani izjavio je da je "određeni broj" američkih vojnika zarobljen od početka neprijateljstava pre nedelju dana. Nije naveo koliko ih je zarobljeno niti okolnosti pod kojima su uhvaćeni.

Američki vojnici su zarobljeni dok se rat sa Iranom nastavlja da eskalira, prema navodima zvaničnika u Teheranu, javlja Al Jazeera.

U izjavi datoj u subotu za Iransku studentsku novinsku agenciju (ISNA), Laridžani je rekao: "Čuo sam da je nekoliko američkih vojnika zarobljeno u jednoj od susednih zemalja."

Nije naveo koliko ih je zarobljeno niti okolnosti pod kojima su uhvaćeni.

Mirror US pokušava da proveri tvrdnje iz Teherana i kontaktirao je Ministarstvo rata, kako administracija predsednika Donalda Trampa naziva Ministarstvo odbrane.

U izjavi za Al Jazeeru na arapskom, portparol Centralne komande SAD (CENTCOM) negirao je da je Iran zarobio bilo kog američkog vojnika.

"Tvrdnje iranskog režima da je zarobio američke vojnike još su jedan primer njegovih laži i obmana", rekao je portparol tom mediju.

Laridžani, sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, takođe je na persijskom napisao na mreži X: "Neki američki vojnici su zarobljeni. Oni lažu da je ubijeno 5-6 američkih vojnika. Kasnije će, pod izgovorom nesreće, naduvati broj žrtava", prenosi aol.com.

Autor: Marija Radić