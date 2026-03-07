AKTUELNO

Ambasada Španije u Iranu evakuisana: Diplomatsko osoblje bezbedno

Ambasada Španije u Iranu uspešno je evakuisana, saopštio je danas španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares.

On je naveo da su i ambasador i neophodno osoblje koji su još bili u Teheranu upravo prešli granicu sa Azerbejdžanom i da su bezbedni.

"Upravo smo uspešno evakuisali špansku ambasadu u Iranu", naveo je Albares u poruci na društvenoj mreži X.

On je potvrdio da je bezbednost španskih građana i spoljne službe prioritet španske vlade.

Albarez je dodao da ostale španske ambasade u regionu i krizni centar ministarstva zbog rata u Iranu "ostaju u potpunosti operativni 24 sata dnevno putem telefonskih linija za hitne slučajeve".

"Nastavljamo da radimo na zaštiti Španaca", poručio je Albarez.

Prvi komercijalni letovi sa Bliskog istoka stigli su danas u Španiju, iz zemalja čiji je vazdušni prostor bio zatvoren danima.

Ministarstvo spoljnih poslova procenjuje da je već oko 4.000 ljudi evakuisano od 30.000 koliko ih je bilo u regionu kada je izbio sukob, prenosi španski javni servis RTVE.

