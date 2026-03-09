KRIO SE ISPOD RADARA, A SADA IMA APSOLUTNU MOĆ! Ko je zapravo Modžtaba Hamnei i kakva se MRAČNA TAJNA krije iza njegovog bogatstva od 400 MILIONA EVRA?!

Modžtaba Hamnei (56) zvanično je izabran za novog vrhovnog vođu Irana, nasledivši svog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u američko-izraelskom raketnom napadu na Teheran.

Iako je godinama živeo "ispod radara", bez ikakvih državnih funkcija i retko se pojavljujući u javnosti, ovaj tajanstveni čovek iz senke sada u svojim rukama drži apsolutnu moć u jednoj od najuticajnijih država Bliskog istoka.

Modžtaba Hamnei izabran je za vrhovnog vođu Irana, a pukom srećom je izbegao smrt, jer se u trenutku bombardovanja Teherana nije nalazio u rezidenciji svog oca. U napadu su ubijeni Ali Hamnei, njegova supruga, ćerka, zet i unuka.

Modžtaba Hamnei: "Gospodar" iz senke i krvavo gušenje pobuna

U najužim krugovima poznat i kao "Gospodar", Modžtaba Hamnei važi za nemilosrdnog vođu. Njegova stvarna moć leži u dubokim i neraskidivim vezama sa zloglasnom Revolucionarnom gardom (IRGC), u čijem se bataljonu "Habib" borio još kao tinejdžer tokom krvavog iransko-iračkog rata osamdesetih godina.

Upravo on se smatra glavnim arhitektom najbrutalnijih gušenja građanskih protesta u Iranu. Dovodi se u direktnu vezu sa nasilnim razbijanjem "Zelene revolucije" 2009. godine, kao i nedavnih nemira nakon smrti Mahse Amini, kada je zloglasna milicija Basidž, koju kontroliše njegov bataljon, sejala smrt na ulicama ubijajući hiljade demonstranata.

Luksuzne vile u Londonu

Dok obični Iranci žive pod teškim sankcijama i bore se sa nestašicama, Modžtaba se tajno profilisao kao međunarodni finansijski mag. Iako se od 2019. godine nalazi pod američkim sankcijama, istrage pokazuju da on preko fiktivnih kompanija kontroliše basnoslovno bogatstvo - tajnu imperiju nekretnina vrednu oko 400 miliona evra, koja uključuje luksuzne vile u Londonu i Dubaiju. Novac od iranske nafte navodno se tajnim kanalima slivao pravo u njegove poslove, dok je on redovno leteo u London na lečenja u prestižnim privatnim klinikama.

Dinastija Hamnei

Njegov dolazak na vlast izazvao je zemljotres, jer je Skupština eksperata time prekršila jedno od osnovnih načela Islamske revolucije iz 1979. godine - da nema nasledne vlasti i dinastija. Za razliku od oca, Modžtaba čak nema ni titulu visokog ajatolaha, već je samo verski zvaničnik srednjeg ranga, poznat kao hodžatoleslam.

Na ustoličenje novog "vladara iz senke" odmah je reagovao i predsednik SAD Donald Tramp, koji je kategorički poručio da je Modžtaba "neprihvatljiv" i da sledeći vođa Irana neće dugo potrajati bez njegovog odobrenja. Izrael je, s druge strane, novom vođi navodno već poslao zlokobnu poruku najavivši da će likvidirati i njega.

Autor: Iva Besarabić