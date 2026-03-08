AKTUELNO

Svet

UDARNO: Modžtaba Hamnei izabran za vrhovnog vođu Irana

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hadi Mizban ||

Iranski Savet stručnjaka, telo zaduženo za izbor vrhovnog vođe te zemlje, danas je velikom većinom glasova, izabralo ajatolaha Sejeda Modžtabu Hamneija za trećeg vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, javila je agencija Tasnim.

U saopštenju tog tela navodi se da je izbor održan odmah nakon saznanja o smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i drugih istaknutih komandanta i civila, "uprkos teškim ratnim uslovima i direktnim pretnjama od neprijatelja".

Savet stručnjaka je naglasilo značaj kontinuiteta vođstva i važnost poštovanja Ustava i unutrašnjih pravila u procesu izbora lidera, kako država ne bi ostala bez rukovodstva.

"Izbor Modžtabe Hamneija je sproveden u skladu sa principima islamskog prava i Ustavom, a Savet stručnjaka poziva sve građane i elitu društva da pruže lojalnost novom lideru i očuvaju jedinstvo države", navodi se u saopštenju.

Novi vrhovni vođa Irana izabran je nakon što je prethodni vođa, ajatolah Ali Hamnei ubijen na početku američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.

pročitajte još

RAT NA BLISKOM ISTOKU: Poginuo još jedan američki vojnik, Iran dobio novog vrhovnog verskog vođu (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Iran

#Modžtaba Hamnei

#savet stručnjaka

#vođa

POVEZANE VESTI

Svet

Šta znamo o novom vrhovnom vođi Irana? Ajatolah Modžtaba korača očevim stopama

Svet

IRAN IMA NOVOG VRHOVNOG VOĐU: Na lidersku funkciju izabran sin Alija Hamneija

Svet

Iran: Sastanak za imenovanje novog vrhovnog vođe očekuje se u roku od 24 sata

Svet

HITNO UPOZORENJE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Sprema se likvidacija vrhovnog vođe Irana - ajatolaha Alija Hamneija!

Svet

'MODŽTABA JE NEPRIHVATLJIV' Tramp jasan: SAD moraju da učestvuju u izboru vrhovnog vođe Irana

Svet

OVO JE TAJNI BUNKER UBIJENOG IRANSKOG AJATOLAHA: Podzemni kompleks sa više ulaza bio u 'srcu Teherana'! Hamnei nije bio u njemu kada je RAZNET! (VIDEO