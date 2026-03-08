UDARNO: Modžtaba Hamnei izabran za vrhovnog vođu Irana

Iranski Savet stručnjaka, telo zaduženo za izbor vrhovnog vođe te zemlje, danas je velikom većinom glasova, izabralo ajatolaha Sejeda Modžtabu Hamneija za trećeg vrhovnog lidera Islamske Republike Iran, javila je agencija Tasnim.

U saopštenju tog tela navodi se da je izbor održan odmah nakon saznanja o smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija i drugih istaknutih komandanta i civila, "uprkos teškim ratnim uslovima i direktnim pretnjama od neprijatelja".

Savet stručnjaka je naglasilo značaj kontinuiteta vođstva i važnost poštovanja Ustava i unutrašnjih pravila u procesu izbora lidera, kako država ne bi ostala bez rukovodstva.

"Izbor Modžtabe Hamneija je sproveden u skladu sa principima islamskog prava i Ustavom, a Savet stručnjaka poziva sve građane i elitu društva da pruže lojalnost novom lideru i očuvaju jedinstvo države", navodi se u saopštenju.

Novi vrhovni vođa Irana izabran je nakon što je prethodni vođa, ajatolah Ali Hamnei ubijen na početku američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.

Autor: Marija Radić