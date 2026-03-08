AKTUELNO

Svet

Iran: Sastanak za imenovanje novog vrhovnog vođe očekuje se u roku od 24 sata

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Hadi Mizban ||

Skupština stručnjaka, iransko telo zaduženo za izbor sledećeg vrhovnog vođe koji će naslediti ajatolaha Alija Hamneija , koji je ubijen prvog dana izraelsko-američkih napada, sastaće se u naredna 24 sata, objavila danas iranska novinska agencija Fars.

"Uz Božju pomoć, ova sednica će se održati u naredna 24 sata", rekao je Hosein Mozafari, član Skupštine stručnjaka.

Pozvao je javnost da se "uzdrži od bilo kakvih spekulacija i širenja glasina o ovoj temi".

Iran je nedavno zvanično pokrenuo proces tranzicije kako bi "što je pre moguće" odredio naslednika Alija Hamneija, koji je vodio zemlju od 1989. godine.

Njega bira Skupština stručnjaka, sastavljena od 88 članova.

Izrael je već objavio da će novi vrhovni vođa biti "meta" i napao je zgrade Skupštine stručnjaka u Teheranu u ponedeljak i u Komu, svetom gradu južno od iranske prestonice, u utorak, prema lokalnim medijima.

Do imenovanja novog lidera, predsednik Irana Masud Pezeškijan, ministar pravde Golamhosein Mohseni Edžei i Alireza Arafi, verski velikodostojnik koji je član Skupštine stručnjaka i Saveta čuvara, obavljaju funkciju privremenih lidera.

pročitajte još

OSMI DAN RATA: TRAMP PORUČIO BRITANIJI: 'Ne trebate nam' Američka baza u UAE napadnuta dronovima! Rusi: Na strani smo Irana! (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Ali Hamnei

#Iran

#imenovanje

#sednica

#vrhovni vođa

POVEZANE VESTI

Svet

IRAN IMA NOVOG VRHOVNOG VOĐU: Na lidersku funkciju izabran sin Alija Hamneija

Svet

'MODŽTABA JE NEPRIHVATLJIV' Tramp jasan: SAD moraju da učestvuju u izboru vrhovnog vođe Irana

Svet

Iranski sveštenici zahtevaju izbor novog vrhovnog vođe po hitnom postupku: Napetost u zemlji sve veća

Svet

HITNO UPOZORENJE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Sprema se likvidacija vrhovnog vođe Irana - ajatolaha Alija Hamneija!

Svet

OVO JE TAJNI BUNKER UBIJENOG IRANSKOG AJATOLAHA: Podzemni kompleks sa više ulaza bio u 'srcu Teherana'! Hamnei nije bio u njemu kada je RAZNET! (VIDEO

Svet

IMALA JE SAMO 14 MESECI: U napadu na Iran poginula unuka vrhovnog vođe Ali Hamneija