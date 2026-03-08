Iran: Sastanak za imenovanje novog vrhovnog vođe očekuje se u roku od 24 sata

Skupština stručnjaka, iransko telo zaduženo za izbor sledećeg vrhovnog vođe koji će naslediti ajatolaha Alija Hamneija , koji je ubijen prvog dana izraelsko-američkih napada, sastaće se u naredna 24 sata, objavila danas iranska novinska agencija Fars.

"Uz Božju pomoć, ova sednica će se održati u naredna 24 sata", rekao je Hosein Mozafari, član Skupštine stručnjaka.

Pozvao je javnost da se "uzdrži od bilo kakvih spekulacija i širenja glasina o ovoj temi".

Iran je nedavno zvanično pokrenuo proces tranzicije kako bi "što je pre moguće" odredio naslednika Alija Hamneija, koji je vodio zemlju od 1989. godine.

Njega bira Skupština stručnjaka, sastavljena od 88 članova.

Izrael je već objavio da će novi vrhovni vođa biti "meta" i napao je zgrade Skupštine stručnjaka u Teheranu u ponedeljak i u Komu, svetom gradu južno od iranske prestonice, u utorak, prema lokalnim medijima.

Do imenovanja novog lidera, predsednik Irana Masud Pezeškijan, ministar pravde Golamhosein Mohseni Edžei i Alireza Arafi, verski velikodostojnik koji je član Skupštine stručnjaka i Saveta čuvara, obavljaju funkciju privremenih lidera.

Autor: Marija Radić