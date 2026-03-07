Iranski sveštenici zahtevaju izbor novog vrhovnog vođe po hitnom postupku: Napetost u zemlji sve veća

Dva uticajna iranska sveštenika pozvala su na brz izbor novog vrhovnog vođe kako bi se pomoglo zemlji da se nosi sa novim talasom američkih i izraelskih napada.

Pozivi sveštenika ukazuju na to da deo svešteničkog establišmenta nije zadovoljan predajom upravljanja zemljom tročlanom savetu, iako je to privremeno rešenje predviđeno ustavom nakon atentata na vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija, objavili su u subotu iranski državni mediji.

Američki predsednik Donald Tramp je rekao da bi SAD trebalo da igraju ulogu u izboru novog lidera, što je Iran odbacio.

Veliki ajatolah Naser Makarem Širazi, čije verske odluke imaju široku podršku, rekao je da je brzo imenovanje neophodno kako bi se „poboljšala organizacija državnih poslova".

Prošle nedelje, još dva visoka šiitska sveštenika izdala su fetve, odnosno verske dekrete, pozivajući muslimane širom sveta da osvete Hamneijevo ubistvo. Makarem Širazi je rekao da je to verska dužnost za muslimane „dok se zlo ovih kriminalaca ne iskoreni iz sveta".

Veliki ajatolah Hosein Nuri Hamedani takođe je pozvao članove Skupštine stručnjaka, kleričkog tela zaduženog za izbor novog vođe, da ubrzaju proces izbora Hamneijevog naslednika, javili su državni mediji.

Ustavna procedura u senci rata

U skladu sa iranskim ustavom, funkciju vrhovnog vođe privremeno je preuzeo tročlani savet koji se sastoji od predsednika, šefa pravosuđa i visokog sveštenika.

Ovu funkciju će obavljati dok Skupština stručnjaka ne donese odluku.

Ustav nalaže da novi vrhovni vođa treba da bude izabran u roku od tri meseca.

Međutim, s obzirom na ratno stanje, neizvesno je koliko brzo može da se sastane Skupština stručnjaka od 88 članova. Izvori navode da su neki sveštenici već održali deo konsultacija onlajn.

Autor: A.A.