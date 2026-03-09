AKTUELNO

URSULA FON DER LAJEN NAJAVLJUJE OGROMNU PROMENU U EVROPSKOJ UNIJI: Više se ne možemo oslanjati samo na pravila, hitno razmatramo doktrinu

Izvor: Pink.rs/Index, Foto: Tanjug AP/Mindaugas Kulbis ||

EU mora biti spremna da odlučnije projektuje svoju moć jer se više ne može oslanjati isključivo na sistem zasnovan na pravilima kako bi se suočila sa pretnjama.

Takođe mora ispitati da li joj njene institucije i sistemi pomažu ili odmažu u postizanju kredibiliteta na svetskoj sceni, izjavila je u ponedeljak predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

- Uvek ćemo braniti i podržavati sistem zasnovan na pravilima koji smo pomogli da se izgradi sa našim saveznicima, ali više se ne možemo oslanjati na njega kao jedini način da branimo svoje interese. Ne možemo čak ni pretpostaviti da će nas njegova pravila zaštititi od složenih pretnji sa kojima se suočavamo - rekla je fon der Lajen na konferenciji ambasadora EU.

- Hitno moramo razmisliti o tome da li su naša doktrina, naše institucije i naše donošenje odluka – sve osmišljeno u posleratnom svetu stabilnosti i multilateralizma – bili u stanju da prate tempo promena oko nas - nastavila je.

- Pitanje je da li je sistem koji smo izgradili, sa svim svojim dobronamernim pokušajima postizanja konsenzusa i kompromisa, više pomoć ili prepreka našem kredibilitetu kao geopolitičkog aktera - zaključila je ona.

Autor: Iva Besarabić

#EU

#Svet

#Ursula fon der Lajen

#evropska unija

#članica

