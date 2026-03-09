Najmanje 14 žrtava! Teška nesreća kod Antalije, jezive posledice sudara čamca i broda

Najmanje 14 osoba poginulo je kod Antalije kada se gumeni čamac migranata sudario s plovilom turske obalne straže dok je pokušavao da pobegne uprkos upozorenjima.

Najmanje 14 osoba poginulo je danas kada se gumeni čamac koji je prevozio migrante sudario s plovilom turske obalne straže kod južne pokrajine Antalije, saopštila je obalna straža.

Do nesreće je došlo nakon što je čamac s migrantima pokušao da pobegne uprkos upozorenjima da se zaustavi, piše Reuters.

Pokušaj bekstva završio tragedijom

Prema saopštenju, obalna straža je rano u ponedeljak kod obale okruga Finike u Antaliji uočila brzi čamac. Plovilo je ignorisalo ponovljena upozorenja da se zaustavi i pokušalo da pobegne, što je dovelo do sudara s plovilom obalne straže. U akciji spasavanja izvučeno je šest migranata i jedan turski državljanin. Pronađeno je 14 mrtvih osoba, dok je preostalih 15 sa čamca nastavilo plovidbu do kopna, gde su uhapšeni.

Autor: S.M.