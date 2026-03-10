UŽIVO! 'MISLILI SU DA ZA 2-3 DANA MOGU DA PROMENE REŽIM, PROPAO IM PLAN A' Šef iranske diplomatije za američku televiziju: Počeli da nas napadaju naslepo (FOTO+VIDEO)

Danas je 11. dan rata Izraela i SAD protiv Irana, američki predsednik Donald Tramp kaže da sukob "vrlo brzo" biti okončan, ali da njegova zemlja još uvek nije ostvarila "dovoljnu pobedu".

Nakon obraćanja šefa Bele kuće cene nafte na svetskim tržištima pale su na manje od 90 dolara za barel nakon što su u ponedeljak dostigle nivo od skoro 120 dolara.

10:47 Šef iranske diplomatije: Mislili su da za dva ili tri dana mogu da promene režim, nisu uspeli, plan A bio neuspeh

Američka javna telezijska mreža PBS objavila je kompletan transkript intervjua s Abasom Aragčijem, ministrom spoljnih poslova Irana.

On je upitan "šta veruje da SAD i Izrael pokušavaju da postignu ili pokušavaju da promene ovim ratom".

- Pa, zapravo, pokušali su da postignu neke ciljeve, neke od svojih ciljeva, ali nisu uspeli. Mislili su da za dva ili tri dana mogu da promene režim, da mogu da idu na brzu, čistu pobedu, ali nisu uspeli. Dakle, verujem da je opcija plan A bila neuspeh i sada isprobavaju druge planove, ali svi oni su takođe propali. I ne mislim da imaju neki realan krajnji cilj u glavi, jer vidimo neku vrstu haosa. Njihove reči i njihovi postupci, oni su jednostavno počeli da nas napadaju naslepo. Napali su stambene zone. Napali su bolnice. Napali su škole. I počeli su da napadaju našu infrastrukturu, što je veoma opasan potez. I kao rezultat toga možete videti cene nafte svuda u svetu. Dakle, ne vidim nijedan razuman cilj koji slede. Nisu uspeli da ostvare ciljeve na početku, a sada, posle deset dana, mislim da su ostali bez cilja - kazao je sinoć Aragči.

9:41 Netanjahu: Lomimo im kosti i još nismo završili

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posetio je sinoć Nacionalni zdravstveni komandni centar i poručio da rat koji njegova zemlja vodi protiv Irana "još nije završen".

- Naša težnja je da nateramo iranski narod da odbaci jaram tiranije; u krajnjoj liniji, to zavisi od njih. Ali nema sumnje da dosadašnjim akcijama lomimo im kosti – i još nismo završili - kazao je Netanjahu, prenosi AFP.

Ministarstvo zdravlja Izraela je saopštilo da je u poslednja 24 sata 191 osoba u toj zemlji primljena u bolnice zbog povreda povezanih sa američko-izraelskim ratom protiv Irana, prenosi Gardijan.

- Ukupno je 2.339 ljudi primljeno u bolnice zbog povreda od početka sukoba, od kojih je 95 još uvek hospitalizovano - saopštilo je to ministarstvo.

9:38 NATO rasporedio PVO sisteme Patriot u Turskoj

NATO rasporedio PVO sisteme Patriot u Turskoj u pokrajini Malatija na jugoistoku zemlje nakon obaranja iranske balističke rakete u turskom vazdušnom prostoru.

9:11 SIPRI: Evropa postala najveći uvoznik oružja u svetu

Novi izveštaj SIPRI, pokazuje da je Evropa sada najveći uvoznik oružja u svetu, ranije kao region bila na trećem mestu, obrt poslova kakav nije viđen od kraja Hladnog rata 1989.

8:28 Zalivske zemlje ljute na Trampa: Brani samo Izrael i američke trupe dok nas Iran bombarduje

Zemlje Persijskog zaliva su frustrirane i ljute zbog načina na koji američki predsednik Donald Tramp vodi rat s Iranom.

- Žalile su se da nisu unapred obaveštene o njegovom napadu 28. februara, što ih je ostavilo nepripremljenim za bujicu iranskih dronova i raketa koje su bombardovale njihove zemlje u znak odmazde - rekli su zvaničnici dve zalivske zemlje za Rojters.

Oni su dodali da su SAD ignorisale njihova upozorenja da će rat imati razorne posledice po ceo region.

8:19 Rakete lete ka Dubaiju od ranog jutra, čuju se sirene

Iran jutros ponovo napada Dubai u UAE i zemlje širom Persijskog zaliva, čuju se sirene za uzbunu na napad raketama i dronovima.

7:40 Tramp: Smrt, vatra i bes Iranu ako zatvore Ormuski moreuz, nadam se da će Kina ceniti ovaj poklon SAD

Tramp je nakon sinoćnje konferencije za medije napisao i poruku na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social).

- Ako Iran učini bilo šta što će zaustaviti protok nafte u Ormuskom moreuzu, Sjedinjene Američke Države će na njih udariti DVADESET PUTA JAČE nego što su do sada udarani. Pored toga, uništićemo lako uništive mete čime će se Iranu praktično onemogućiti da se ikada ponovo izgradi kao nacija — smrt, vatra i bes će vladati nad njima — ali se nadam i molim da se to ne dogodi! Ovo je poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz. Nadam se da je to gest koji će biti veoma cenjen. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik DONALD DŽ. TRAMP - piše u poruci.

U Iranu održana javna zakletva vernosti ajatolahu Sejedu Modžtabu Hamneiju

Javna ceremonija polaganja zakletve vernosti građana novom vrhovnom vođi Irana, Sajedu Modžtabu Hamneiju održana je istovremeno na Trgu islamske revolucije u Teheranu, kao i u svim gradovima i pokrajinama, prenosi danas iranska agencija Tasnim.

Ceremoniji polaganja zakletve prisustvovali su različiti segmenti stanovništva, koji su javno izjavili svoju odanost i podršku ajatolahu Sejedu Modžtabi Hamneiju, koga je pre dva dana izabrao verski Savet stručnjaka.

Učesnici ceremonije, pored iranskih zastava, držali su slike prethodnog vrhovnog vođe imama, ajatolaha Alija Hamneija, kao i statuu novog vođe revolucije.

Tokom ceremonije javno je pročitana zakletva vernosti novom vrhovnom vođi izabranom na tu funkciju nakon smrti njegovog oca, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana američko-izraelskih napada na Iran, 28. februara.

Oglasile se sirene u Bahreinu, upozorenje na raketu u Dubaiju

Bahrein je u utorak ujutru oglasio sirene za upozorenje, signalizirajući da se sprema iranski napad.

U utorak ujutru u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, oglasio se alarm za dolazeću raketu. Vlasti su saopštile da protivvazdušna odbrana cilja dolazeću iransku vatru.

Iran daje "slobodan prolaz" kroz Ormuz: "Ovo je uslov za države"

Iranska Revolucionarna garda saopštila je u ponedeljak da će svaka arapska ili evropska zemlja koja protera izraelske i američke ambasadore sa svoje teritorije dobiti neograničen prolaz kroz Ormuski moreuz od utorka.

Kako je javila iranska državna televizija, IRGC je saopštio da bi te zemlje imale "puno pravo i slobodu" prolaska kroz ovaj strateški plovni put ukoliko prekinu diplomatske odnose sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama.

Padaju cene nafte

Globalne cene nafte pale su u ranom trgovanju u Aziji - u jednom trenutku u ponedeljak su skočile na skoro 120 dolara po barelu.

Tramp: Ako Iran zatvori Ormuski moreuz, SAD će ih gađati 20 puta jače

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je Iran da će ga Sjedinjene Američke Države "gađati 20 puta jače nego do sada", ako "učini bilo šta što bi zaustavilo protok nafte unutar Ormuskog moreuza".

"Pored toga, uništićemo lako uništive mete koje će Iranu učiniti praktično nemogućim da se ikada ponovo izgradi kao nacija. Smrt, vatra i bes će vladati nad njima, ali se nadam i molim da se to ne dogodi", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je istakao da je to "poklon Sjedinjenih Američkih Država Kini i svim onim nacijama koje intenzivno koriste Ormuski moreuz".

"Nadam se da će taj gest biti zaista cenjen", zaključio je Tramp.

Iranska revolucionarna garda odgovorila Trampu: "Mi smo ti koji određujemo kraj rata"

Iranska garda protivreči Trampu da je rat s Iranom završen, tvrdeći da će oni odrediti njegov kraj, dok je Hormuški tesnac blokiran krizom.

Holandija šalje fregatu u Sredezemno more da zaštiti Kipar i saveznike

Holandska vlada je saopštila da će, na zahtev Francuske, poslati fregatu u Sredozemno more kako bi pomogla u zaštiti Kipra i drugih saveznika i obezbedila pomorski saobraćaj ugrožen zbog krize na Bliskom istoku.

Holandska vlada je prošle nedelje navela da je Francuska zatražila upućivanje fregate za protivvazdušnu odbranu i komandnu funkciju kako bi podržala nosač aviona "Šarl de Gol", koji je predsednik Francuske Emanuel Makron najavio da će biti poslat u Sredozemno more.

Makron je ranije danas posetio Kipar, gde se sastao sa predsednikom te zemlje Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, a tom prilikom je najavio "čisto odbrambenu" misiju radi otvaranja Ormuskog moreuza.

"U procesu smo uspostavljanja čisto odbrambene, čisto prateće misije, koja mora biti pripremljena zajedno sa evropskim i neevropskim državama, i koja treba da omogući, čim to bude izvodljivo, pratnju nosača kontejnera i tankera kako bi se Ormuski moreuz postepeno ponovo otvorio", rekao je Makron, insistirajući na "miroljubivoj" svrsi te misije, preneo je BFM TV.

On je istakao da je "bezbednost svih Evropljana zajednički interes".

"Odmah smo preduzeli mere solidarnosti sa Kiprom, koji je pogođen sa nekoliko dronova i raketa. U to područje smo rasporedili fregatu Langdok i odeljenje protivvazdušne odbrane Mistral", napisao je Makron na svom nalogu na mreži Iks.

Sletela oba aviona Er Srbije iz Rijada u Beograd sa srpskim državljanima

Dva aviona Er Srbije iz Rijada sletela su sinoć oko 22.30 i 22.40 časova na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa srpskim državljanima.

Iz Rijada za Beograd, oba aviona poletela su u isto vreme i bezbedno na aerodrom “Nikola Tesla” sletela sa ukupno 289 putnika, od čega 18 beba.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom "Er Srbija", nastavilo je i u ponedeljak evakuaciju iz ratom zahvaćenog područja na Bliskom istoku upućivanjem dva aviona u Kraljevinu Saudijsku Arabiju.

Jučerašnjim letovima iz Rijada za Beograd uspešno su koordinirali državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović i generalni sekretar tog Ministarstva Dušan Kozarev, navodi se u saopštenju MSP-a.

Put Saudijske Arabije sa piste beogradskog aerodroma ranije u ponedeljak otisnula se prvo delegacija predvođena državnim sekretarom Jovićem, koji je po sletanju u Rijad rekao da će, sa dva aviona, biti evakuisani naši državljani iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije.

"Cele noći je trajala evakuacija naših građana iz Bahreina, Kuvajta i Katara kopnenim putem preko granice sa Saudijskom Arabijom i te procedure su prošle dobro, brzo i efikasno zahvaljujući razgovorima koje je prethodnih dana ministar spoljnih poslova Marko Đurić obavio sa ministrima spoljnih poslova ovih država, tako da tu nije bilo većih problema", rekao je Jović.

Prema njegovim rečima, zvaničnici tih zemalja izašli su u susret kako bi sva lica u vrlo kratkom roku uspeli da prebacimo do Rijada, a večeras, uz tehničko stajanje u Kairu, i do Beograda.

