ZELENSKI NA IVICI STRPLJENJA: Ukrajina ima novca do maja

Ukrajina će dobiti novac od Evropske unije za finansiranje svojih odbrambenih napora čak i ako Mađarska i Slovačka nastave da blokiraju obećani zajam od 90 milijardi evra, rekla su dva diplomate EU za Politiko.

Lideri Evropske unije sastaće se sledeće nedelje na samitu u Briselu, gde se nadaju da će ubediti mađarskog premijera Viktora Orbana i njegovog slovačkog kolegu Roberta Fica da održe svoje obećanje i odobre zajam, koji bi trebalo da obezbedi dve trećine sredstava potrebnih Ukrajini za nastavak borbe protiv ruske invazije do kraja 2027. godine.

Plan B

Ako Orban i Fico ne popuste, baltičke i nordijske zemlje imaju spreman plan da obezbede Ukrajini dovoljno novca za funkcionisanje tokom prve polovine ove godine, rekla su dva diplomate EU upoznata sa razgovorima.

Ukupan iznos koji se razmatra je 30 milijardi evra, rekao je drugi izvor upoznat sa razgovorima. Pošto bi zajmovi bili bilateralni, ne bi zahtevali odobrenje cele EU.

Odvojeno, holandski ministar finansija Elko Hajnen obavestio je svoje kolege u utorak da je njegova vlada obezbedila sredstva za slanje 3,5 milijardi evra godišnje bilateralne pomoći Kijevu do 2029. godine, rekla su još dva diplomate za Politiko.

Budimpešta, kao i svaka druga prestonica EU, mogla bi da blokira zajam od 90 milijardi evra uprkos tome što je pristala na njega u decembru.

Razlog je taj što jedan od zakona potrebnih za isplatu novca zahteva jednoglasno odobrenje svih država članica.

- Ovo nije prvi put da se suočavamo sa sličnim poteškoćama sa Mađarskom - rekao je komesar EU za ekonomiju Valdis Dombrovskis.

Kako kaže, otplatiće zajam kako umeju i znaju.

Ideja o individualnom finansiranju za Ukrajinu već je bila razmatrana pre decembarskog samita, gde su se lideri svih država članica ipak složili oko jedinstvenog zajma EU.

Opcija individualnih zajmova tada je smatrana neprihvatljivom jer bi potkopala solidarnost EU sa Ukrajinom i otkrila duboke podele unutar bloka.

Međutim, ako Orban istraje u svom protivljenju, to bi mogla biti jedina preostala opcija.

Ukrajina ima gotovinu do maja

Finansijske potrebe Kijeva su ublažene nakon što je Međunarodni monetarni fond krajem prošlog meseca odobrio zajam od 8,1 milijarde dolara, od čega je 1,5 milijardi dolara isplaćeno odmah.

Zemlja bi trebalo da ima dovoljno sredstava da ostane solventna do početka maja, rekle su četiri osobe upoznate sa finansijama Kijeva za Politiko.

Ranije procene EU sugerisale su da bi Kijev mogao da ostane bez gotovine do kraja marta, što ga je dovelo u težak položaj u odnosu na ruske snage i usred mirovnih pregovora koje predvode SAD, povećavajući hitnost za pomoć EU od 90 milijardi evra.

Zajam je izgledao obezbeđen do kraja januara, kada je ruski napad dronom oštetio cevovod Družba, koji prenosi rusku naftu kroz Ukrajinu do Mađarske i Slovačke. Budimpešta i Bratislava su izuzete od sankcija EU na rusku naftu.

Procena u Kijevu i Briselu je da ako Orban izgubi izbore, lider opozicije Peter Mađar bi mogao biti skloniji da odobri kredit, posebno ako se cevovod Družba popravi ili ako Mađarska dobije neki drugi stimulans EU, rekla su tri diplomate.

Iako je Mađar davao kritičke izjave o Ukrajini tokom kampanje i - kao i Orban - isključio slanje trupa ili oružja, on je takođe priznao Rusiju kao agresora u ratu. Diplomate se nadaju da bi mogao biti motivisan željom da odmrzne sredstva EU za Mađarsku.

Još jedan mogući podsticaj: Mađarska je zatražila 16 milijardi evra kredita iz programa EU SAFE, koji pruža povlašćene kredite zemljama koje kupuju velike količine oružja. Evropska komisija još nije odobrila zahtev.

Ako Orban pobedi na izborima uprkos anketama, EU se nada da će okončati blokadu jer više neće morati da podstiče antiukrajinsko raspoloženje da bi osvojila glasače, rekle su tri diplomate.

Ustupak Slovačke

Brisel vidi slovačkog premijera Fica, koji se pridružio Orbanu u blokadi, kao manji problem, rekla su još dva zvaničnika EU. U nedelju je Fico obećao da će blokirati kredit ako se naftovod Družba ne popravi, čak i ako Orban izgubi izbore.

Međutim, Fico se sastao sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen u Parizu u utorak na marginama Samita o nuklearnoj energiji i izgleda da je ublažio svoj borbeni stav.

U videu na društvenim mrežama, rekao je da su "razgovarali o potrebi obnavljanja tranzita ruske nafte preko ukrajinske teritorije do Slovačke", dodajući:

- Drago mi je što delimo isti stav sa Evropskom komisijom po ovom pitanju - rekao je on, piše Indeks.hr

Jedan zvaničnik EU je rekao da kada je u pitanju ubeđivanje Fica da pristane na saradnju, "napredujemo".

