PRONAĐENO SEDMORO NESTALE DECE! Sve se dogodilo nedaleko od Srbije, oglasila se policija: Moramo da se uverimo da su dobro

Mađarska policija utvrdila je da je sedmoro dece sa prezimenom Buzas, koja su 7. marta nestala iz vaspitnog doma, pronađeno u inostranstvu.

Major Janoš Robert Vad, zaposleni u Policijskoj upravi županije Čongrad-Čanad, potvrdio je potvrdio je da se porodica nalazi van zemlje, gde je otac pronašao posao.

Iako se zvanično i dalje vode kao nestali zbog odlaska bez prijave, vlasti su uverene da deca nisu u opasnosti.

Deca, od kojih su najmlađi dvogodišnji Abel i trogodišnja Lilijen, a najstarija desetogodišnja Amira, locirana su, ali policija po službenoj dužnosti mora lično da se uveri u njihovo dobro stanje pre nego što obustavi potragu i ukloni ih sa registra nestalih lica.

Podsetimo, danas je objavljeno da mađarska policija sprovodi veliku akciju na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije, u potrazi za sedmoro dece nestale dece.

U prvom krugu potrage prijavljen je nestanak četvoro Buzaša: Abela (2), Kevina (7), Dominika (8) i Anite Rubin (9). Zatim je spisak proširen za trogodišnju Lilijen, Đerđa (8) i Amiru Džesiku (10).

Žena povezana sa nestankom?

Na listu nestalih ubrzo je dodata i 39-godišnja žena Eržebet Anite Pap, koja je najverovatnije povezana sa nestankom dece. Policijski izvori navode da postoji mogućnost da je žena odvela decu ili da su pobegli zajedno, i da se trenutno mogu kretati u istoj grupi.

Autor: S.M.