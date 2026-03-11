NIŠTA OD PREKIDA VATRE NA BLISKOM ISTOKU: Amerikanci stavili veto na ruski predlog rezolucije

Sjedinjene Američke Države stavile su veto na predlog rezolucije Saveta bezbednosti UN koji je predložila Rusija, a kojim se poziva na prekid vatre na Bliskom istoku i osuđuju napadi na civile, javlja dopisnik Sputnjika.

Za rezoluciju su glasale četiri države, devet je bilo uzdržano, dok su SAD, kao stalna članica Saveta bezbednosti, uložile veto. Protiv je glasala i Letonija.

Predstavljeni ruski dokument pozivao je „sve strane“ na hitno obustavljanje vojnih dejstava „na Bliskom istoku i izvan njega“. Predlog je takođe osuđivao sve napade na civile i pozivao „sve strane“ uključene u eskalaciju da se vrate diplomatiji. Iako je nacrt pripremljen nakon eskalacije u regionu, usled napada SAD i Izraela na Iran i odgovora Teherana, u dokumentu Rusije nije bilo pominjanja bilo koje konkretne države.

U tekstu se takođe naglašava „važnost osiguranja bezbednosti svih država u regionu Bliskog istoka i šire“.

U preambuli se izražava žaljenje zbog žrtava u sukobu i podseća na zabranu upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta država.

Izvrtanje istine

Nešto ranije, Savet bezbednosti UN usvojio je rezoluciju kojom se od Irana zahteva da prekine napade na arapske zemlje, pri čemu se u dokumentu ne pominju niti osuđuju postupci SAD i Izraela.

Kako je sitakao stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja, autori rezolucije kojom se osuđuje napad Irana na Bliskom istoku predlažu da se zažmuri na, kako je naveo, ničim izazvanu agresiju Sjedinjenih Država i Izraela.

„Ako tu rezoluciju pročita čovek koji nije upućen u međunarodne odnose, neizbežno će steći utisak da je Teheran svojom voljom i sa zlom namerom izveo ničim izazvan napad na arapske zemlje. Napadi na samu teritoriju Irana, a da i ne govorimo o onima koji iza njih stoje i koji ih sprovode, u dokumentu se ne samo da ne razmatraju, već se jednostavno zaobilaze“, rekao je Nebenzja tokom sednice Saveta bezbednosti.

