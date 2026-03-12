AKTUELNO

Svet

IRANSKO MINISTARSTVO POTVRDILO: Vrhovni vođa je ranjen

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi ||

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je povredu novog vrhovnog vođe zemlje Modžtabe Hamneija.

Novi vrhovni vođa Islamske Republike, Modžtaba Hamnei, ranjen je, javio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

- Ranjen je, ali se oseća dobro. Ne znam kada će održati svoj prvi govor - rekao je u intervjuu za italijanske novine Korijere dela Sera .

Govoreći o iranskim uslovima za prekid vatre, Bagei je rekao da je Teheran sada „fokusiran na zaštitu svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta“.

- U junu 2025. godine, posle 12 dana, SAD i Izrael su rekli: 'Hajde da stanemo'. I stali smo. Taj prekid vatre je bio farsa. Zato je sada cela zemlja odlučna da se brani - rekao je on.

Autor: D.Bošković

