IRANSKO MINISTARSTVO POTVRDILO: Vrhovni vođa je ranjen

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je povredu novog vrhovnog vođe zemlje Modžtabe Hamneija.

Novi vrhovni vođa Islamske Republike, Modžtaba Hamnei, ranjen je, javio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

- Ranjen je, ali se oseća dobro. Ne znam kada će održati svoj prvi govor - rekao je u intervjuu za italijanske novine Korijere dela Sera .

Govoreći o iranskim uslovima za prekid vatre, Bagei je rekao da je Teheran sada „fokusiran na zaštitu svog teritorijalnog integriteta i suvereniteta“.

- U junu 2025. godine, posle 12 dana, SAD i Izrael su rekli: 'Hajde da stanemo'. I stali smo. Taj prekid vatre je bio farsa. Zato je sada cela zemlja odlučna da se brani - rekao je on.

