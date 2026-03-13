UŽIVO! AMERIKA ŠALJE HILJADE VOJNIKA I JOŠ RATNIH BRODOVA NA BLISKI ISTOK! Tramp o Modžtabi: Verovatno je živ, u nekom obliku, oštećen, njega ni otac nije želeo (VIDEO)

Nakon 13. dana rata sa Iranom, Donald Tramp izjavio je da Amerika "radi ono što mora", navodeći da Iran plaća visoku cenu zbog svoje "mržnje i terora". Američki predsednik tvrdi da se stvari "razvijaju brzo"- toliko brzo da je osvanuo četrnaesti dan američko-iranskog sukoba.

Tenzije između SAD i Irana došle su do vrhunca, već dve nedelje traju pretnje američkih i iranskih zvaničnika. Hoće li odmeravanje sila potrajati još dugo ili postoji šansa za pregovore mirnim putem, zasada ostaje nepoznato.

Cene nafte nastavljaju da rastu, nije pomoglo ni ukidanje sankcija Rusiji

Cene nafte porasle su danas na međunarodnim tržištima prema 102 dolara, budući da je suspenziju američkih sankcija na ruske barele zasenio signal Vašingtona o nastavku napada na Iran iduće sedmice.

Na londonskom tržištu se barelom poslepodne trgovalo po 1,16 dolara višoj ceni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 101,62 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 1,21 dolar i stajao je 96,94 dolara.

Hegset rekao da se "iranski lideri skrivaju kao pacovi", stigao žestok odgovor uz video snimak

Ali Laridžani je ismejao tvrdnju šefa Pentagona Pita Hegseta da se iranski lideri "skrivaju kao pacovi", ističući da su brojni visoki zvaničnici, uključujući predsednika Masuda Pezeškijana, javno prisustvovali skupu u Teheranu.

- Gospodine Hegset! Naši lideri su bili i jesu među narodom. A vaši? Na Epstajnovom ostrvu! - napisao je Laridžani na platformi X, aludirajući na pokojnog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, koji je bio povezan sa bogatim i uticajnim ljudima u SAD.

Uz poruku je Laridžani objavio snimke visokih iranskih zvaničnika kako se pojavljuju na ulicama Teherana.

Izrael objavio da je ubio nekoliko pripadnika Basidža u Teheranu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su njihove vazdušne snage tokom noći u Teheranu ubile "nekoliko pripadnika" paravojne formacije Basidž. Prema vojnim navodima, meta su bili pripadnici na putnim barikadama u glavnom gradu Irana.

Basidž je dobrovoljna paravojna organizacija lojalna iranskom režimu, koju vlasti često koriste za gušenje protesta. Njeni pripadnici, između ostalog, nadziru kontrolne punktove širom Teherana.

Iz IDF-a navode da su napadi deo šire strategije uništavanja iranskih vojnih sistema i operativaca. Tokom sukoba, Izrael je više puta pozivao Irance da protestuju protiv vlasti.

Mr. Hegseth! Our leaders have been, and still are, among the people. But your leaders? On Epstein's island! https://t.co/iywavTegyv pic.twitter.com/rxFhzsWoq5 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) 13. март 2026.

SAD šalje 2.200 marinaca i tri ratna broda na Bliski istok

Sjedinjene Američke Države raspoređuju oko 2.200 marinaca i tri amfibijska ratna broda iz Japana na Bliski istok. Ove snage čine amfibijsku jurišnu grupu Tripoli.

Grupu predvodi brod USS Tripoli (LHA-7), a uz njega su i USS San Diego (LPD-22) i USS New Orleans (LPD-18). Raspoređivanje uključuje i približno 20 borbenih aviona F-35B Lightning II.

Brod USS Tripoli i 31. marinska ekspedicijska jedinica, koji su deo ovih snaga, inače su stacionirani u japanskim lukama Sasebo i Okinava.

Zvaničnici ističu da ovo raspoređivanje ne znači da će jedinica biti korišćena kao kopnena snaga za akcije u Iranu. Slanjem ovih snaga vojni komandanti dobijaju dodatne kopnene, amfibijske i vazdušne kapacitete koji se mogu angažovati u slučaju potrebe.

U sastavu jedinice nalaze se i eskadrila borbenih aviona F-35, kao i eskadrila aviona MV-22 Osprey sa promenljivim nagibom rotora.

2,200 Marines with the 31st Marine Expeditionary Unit, accompanied by the Tripoli Amphibious Ready Group: which consists of the USS Tripoli (LHA-7), USS San Diego (LPD-22), and USS New Orleans (LPD-18), alongside roughly 20 F-35B Lightning lls, have been ordered to deploy to the… pic.twitter.com/DmulCUmY6z — OSINTdefender (@sentdefender) 13. март 2026.

Novi napad na Emirate

Ministarstvo odbrane UAE upravo je saopštilo da je u toku napad raketama i dronovima iz Irana na njihovu teritoriju.

"Naš PVO dejstvuje", naveli su iz Ministarstva dodajući da su "uznemirujući zvuci" koji se čuju u različitim delovima zemlje rezulat dejstvovanja protivvazdušne odbrane, ali i borbenih aviona koji presreću dronove.

Američki razarač oborio raketu iznad Turske

Američki razarač "USS Oscar Austin" oborio je iransku balističku raketu koja je presretnuta iznad Turske u petak, potvrdio je američki zvaničnik za AP.

Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarao o tekućim vojnim operacijama, rekao je da je to treći put u poslednje dve nedelje da je američki razarač u istočnom Mediteranu presreo iransku raketu u turskom vazdušnom prostoru.

IAEA pokušava da posreduje u postizanju novog nuklearnog sporazuma?

Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grosi izjavio je u petak da IAEA pokušava da dogovori novi nuklearni sporazum između SAD i Irana, javila je ruska državna novinska agencija TASS.

Grosi, koji je u poseti Moskvi, rekao je da se nada nastavku pregovora o dugoročnom rešenju za iranski nuklearni program.

Emirati oborili 7 raketa

Ministarstvo odbrane UAE saopštilo je da je danas oborilo sedam raketa i 27 dronova iz Irana.

Hegset o napadu na školu

Na pitanje o vazdušnom napadu na školu u Iranu u kojem je poginulo 175 ljudi, uglavnom dece, Hegset kaže da neće dozvoliti da nas "izveštavanje vodi... istina je važna".

On kaže da je Centcom odredio oficira da istraži šta se dogodilo, ističući da je u pitanju osoba "izvan Centcoma".

Hegset dodaje da činjenica da se istraga sprovodi "ne znači ništa više od toga" i ponovo naglašava da SAD ne ciljaju civile, što je, kako kaže, u suprotnosti sa Iranom.

"Mi ne ciljamo, Iran cilja", rekao je Hegset dodajući "istraživaćemo, doći ćemo do istine i podelićemo je kada je budemo imali".

"Ormuski moreuz zaustavlja samo pucanje Irana"

Na pitanje o Ormuskom moreuzu i kada bi mogao ponovo da postane operativan, Hegset je rekao da "jedina stvar koja trenutno zabranjuje saobraćaj u moreuzu jeste pucanje Irana na brodove".

On kaže da SAD "imaju plan za svaku opciju" i da neće dozvoliti da moreuz ostane "sporan".

"Rat je ušao u 13. dan, nastavljamo"

General Den Kejn je rekao da je "u toku 13 dan rata i da će i danas biti gađani ciljevi širom Irana", kako bi se onemogućilo da neprijatelj gađa američke ciljeve.

"Kako je ministar rekao, opada borbena moć Irana", rekao je Kejn.

Hegset o novom iranskom lideru: "Ranjen je, verovatno unakažen"

Hegset je rekao da je novi vrhovni vođa Modžtaba Hamnei u "haosu". Hegset kaže da je novi vrhovni vođa Irana "ranjen i verovatno unakažen".

"Znamo da je novi takozvani, ne baš tako vrhovni vođa, ranjen i verovatno unakažen. Juče je izdao saopštenje, ali nije bilo glasa niti videa. Bilo je to pisano saopštenje...", rekao je Hegset i pitao zašto se Modžtaba Hameni nije pojavio već je čitano saopštenje.

"Jasno vam je zašto. Otac mu je ubijen, on je uplašen, povređen, beži, traži legitimitet, u haosu je. Ko vodi zemlju? Možda i Iran to ne zna", rekao je Hegset i rekao da i Iran i SAD znaju da im je vodstvo uništeno.

Hegset je rekao da SAD neće imati milosti prema neprijateljima.

Hegset se obraća svetu

Američki ministar odbrane Pit Hegset upravo održava konferenciju za novinare, a u vezi sa situacijom u Iranu.

Hegset je na početku obraćanja rekao da je ranije izjavio da "borba neće biti fer" i da nije bila.

"Pogođeno je više od 15.000 meta", rekao je Hegset.

"Dok sad govorimo, letimo iznad Irana i Teheran, ciljajući", rekao je Hegset.

Tramp: Rat će se intenzivirati tokom sledeće nedelje

Prvi čovek SAD Donald Tramp je jutros za Fox News rekao da SAD planiraju da udare Iran veoma snažno tokom sledeće nedelje.

Komentar je odjeknuo na raniju objavu koju je imao na Truth Socijal u petak, u kojoj je rekao: "Gledajte šta se dešava sa ovim poremećenim ološom danas. Ubijaju nevine ljude širom sveta već 47 godina, a sada ih ja, kao 47. predsednik Sjedinjenih Američkih Država, ubijam“, napisao je misleći na iranski režim. "Kakva je velika čast to učiniti!", dodao je.

Saudijska Arabija danas presrela 56 dronova

Ministarstvo odbrane Saudijske Arabije saopštilo je da je presrelo 56 dronova koji su ušli u vazdušni prostor kraljevine od rano u petak, uključujući i jedan koji je pokušao da se približi visoko obezbeđenoj diplomatskoj zoni u glavnom gradu Rijadu.

U četvrtak uveče saopšteno je da je presrelo 53 drona i uništilo pet balističkih raketa u roku od 24 sata.

Ministarstvo nije identifikovalo ko je lansirao dronove.

Merc "udario" na Trampa

Nemački kancelar Fridrih Merc u petak je kritikovao odluku SAD da ublaži sankcije ruskoj nafti.

"Šest članica G7 izrazilo je veoma jasan stav da ovo nije pravi signal koji treba poslati", rekao je Merc tokom konferencije za novinare sa svojim norveškim kolegom u Andenesu.

"Jutros smo saznali da je američka vlada očigledno odlučila drugačije. Još jednom, verujemo da je ovo pogrešna odluka", rekao je Merc.

Merc je rekao da postoji "problem sa cenom, ali ne i problem sa snabdevanjem", dodajući da želi da zna koji su dodatni motivi doveli do odluke SAD.

Antonio Gutereš stigao u Bejrut

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš započeo je posetu Bejrutu. Gutereš je na X objavio da je njegova poseta u znak solidarnosti sa "narodom Libana".

Govoreći o najnovijoj rundi sukoba koja je izbila 2. marta kada je Hezbolah ispalio rakete na sever Izraela, Gutereš je napisao da libanski narod "nije izabrao ovaj rat. U njega je uvučen".

Šef UN je dodao da neće štedeti napore u težnji ka mirnoj budućnosti koju Liban i ovaj region "toliko zaslužuju".

Napadač iz Mičigena bio brat pripadnika Hezbolaha ubijenih u Libanu

Napadač na sinagogu u Mičigenu bio je brat pripadnika Hezbolaha ubijenih u Libanu, prenosi Sky News.

Nekoliko članova porodice čoveka koji je juče napao sinagogu u američkoj saveznoj državi Mičigen poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu u Libanu prošle nedelje, rekao je jedan libanski zvaničnik za američku mrežu NBC News.

Nedavni izraelski vazdušni napadi u Libanu ubili su dvojicu napadačeve odrasle braće, kao i njegovu sestričinu i sestrića, rekao je zvaničnik.

Treća raketa oborena iznad Turske

Tursko ministarstvo odbrane saopštilo je da je protivvazdušna odbrana NATO-a stacionirana u istočnom Mediteranu presrela treću balističku raketu ispaljenu iz Irana ka Turskoj, dodajući da traži objašnjenje od Irana.

NATO je prethodno presreo rakete koje su se uputile ka turskom vazdušnom prostoru 4. i 9. marta.

"Balistička raketa ispaljena iz Irana koja je ušla u turski vazdušni prostor neutralisana je od strane elemenata vazdušne i raketne odbrane NATO-a raspoređenih u istočnom Mediteranu", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, "sve neophodne mere se preduzimaju odlučno i bez oklevanja protiv bilo kakve pretnje usmerene ka teritoriji i vazdušnom prostoru naše zemlje, a vode se razgovori sa nadležnom zemljom kako bi se razjasnili svi aspekti incidenta".

Podsetimo, NATO snage su prethodno oborile dve balističke rakete iznad turske. Fragmenti su pali na prazna polja u Hataju i Gaziantepu.

Četvoro mrtvih u padu američkog aviona

Američka komanda saopštila je da su četiri osobe stradale u padu aviona KC-135 Stratotanker u Iraku.

"Potvrđeno je da su četiri od šest članova posade u avionu preminula, dok se nastavljaju akcije spasavanja", naveli su iz Centcom-a.

10:31Britanija neće odustati od sankcija za rusku naftuVelika Britanija neće ublažiti sankcije ruskoj nafti, rekao je ministar energetike Majkl Šenks.

SAD su privremeno ukinule sankcije ruskoj nafti i petroleju koji se trenutno tovare na brodovima na moru u pokušaju da obuzdaju ekonomski uticaj sukoba sa Iranom. Međutim, Šenks je za BBC Today rekao: "Sankcije su važne".

Upozorio je na posledice ako predsednik Putin ima priliku da više investira u rat u Ukrajini.

"Vlada Velike Britanije uopšte neće ublažiti sankcije Rusiji".

Turski brod mirno prošao kroz Ormuz

Turskom brodu, koji je čekao blizu Irana, dozvoljeno je da prođe kroz Ormuski moreuz nakon što su vlasti dobile dozvolu od Teherana, prenose lokalni mediji izjavu turskog ministra saobraćaja Abdulkadira Uraloglua.

Ankara nastavlja kontakte sa iranskim zvaničnicima u vezi sa situacijom preostalih 14 brodova u turskom vlasništvu, rekao je Uraloglu novinarima kasno u četvrtak.

"Petnaest brodova (sa turskim vlasnicima) bilo je tamo. Dobili smo dozvolu od iranskih vlasti za jedan od njih, koji je koristio iransku luku, i on je prošao", citiran je Uraloglu.

EU će "ponovo proceniti" bezbednost nafte i gasa

EU kaže da će ponovo proceniti bezbednost snabdevanja naftom i gasom bloka u slučaju dugotrajnog zatvaranja Ormuskog moreuza.

Pomorski saobraćaj je ograničen preko ključnog brodskog kanala od izbijanja sukoba, što je dovelo do strahova zbog snabdevanja naftom i cena širom sveta.

U saopštenju objavljenom jutros, blok navodi da su juče održani sastanci o koordinaciji nafte i gasa.

"U slučaju dužeg zatvaranja Ormuskog moreuza ili daljih poremećaja, bezbednost snabdevanja naftom i gasom EU biće ponovo procenjena", kaže se, uz tvrdnju da trenutno nema rizika po bezbednost snabdevanja.

Podmetnut požar u sinagogi u Roterdamu

Rano jutros izbio je požar u sinagogi u holandskom gradu Roterdamu, saopštila je gradska policija, dodajući da niko nije povređen. Kako je navedeno, požar su podmetnuli neidentifikovani počinioci u 3.40 časova, prenosi NL tajms.

Zapisi pokazuju poziv vatrogascima u 3.42 sati u kojem se prijavljuje miris dima. U međuvremenu, vatra se sama ugasila.

NL tajms dodaje da na društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi kako nešto gori ispred ulaza u sinagogu, nakon čega je usledila eksplozija. Međutim, autentičnost snimka još nije potvrđena. Holandski portal navodi i da su se na društvenim mrežama pojavili izveštaji da je za paljevinu odgovornost preuzela grupa Ašab al-Jamin, ista grupa koja je u ponedeljak izvela napad na sinagogu u Liježu, u Belgiji. Policija je saopštila da je istraga u toku.

Stravična eksplozija na trgu u Teheranu?

Prema navodima iranskih medija, velika eksplozija odjeknula je na trgu u Teheranu koji je navodno bio pun demonstranata.

هتافات"الموت لإسرائيـ......ل_ الموت لأمريكـ...ا"

بعد الغارة القريبة عن الجماهير في طهران pic.twitter.com/D6M3E2vPw3 — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) 13. март 2026.

Prema navodima, eksplozija se dogodila na Trgu Ferdousi, odmah niz ulicu Engelab od Teheranskog univerziteta, epicentra tekućih demonstracija povodom Dana Kudsa.

Na video snimku koji je objavila poluzvanična novinska agencija Tasnim vidi se oblak dima koji se diže dok demonstranti viču "Smrt Izraelu!" i "Smrt Americi!".

Uzrok eksplozije nije odmah poznat. Izrael je upozorio da bi mogao da udari u tom području neposredno pre eksplozije.

Istraga napada na sinagogu u Mičigenu još traje

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost identifikovalo je osumnjičenog za napad na sinagogu kod Detroita kao 41-godišnjeg Ajmana Mohamada Gazalija, naturalizovanog američkog državljanina iz Libana.

Gazali, koji je bio naoružan puškom, poginuo je nakon pucnjave sa obezbeđenjem u sinagogi Templ Izrael u Vest Blumfildu, Mičigen.

Niko unutar sinagoge nije povređen, a sinagoga je napomenula da je svih 140 učenika, kao i osoblje, nastavnici i "herojsko obezbeđenje" tu.

Australija povlači deo osoblja iz Libana

Australijska vlada je naložila svim "neesencijalnim" zvaničnicima da napuste Liban zbog sukoba, rekla je u petak ministarka spoljnih poslova Peni Vong.

Dodala je da će mali broj zvaničnika ostati da bi pružio podršku Australijancima kojima je to potrebno.

Vong je u četvrtak naložila svim neesencijalnim zvaničnicima da napuste Izrael i Ujedinjene Arapske Emirate. Ponovo je pozvala Australijance da napuste Bliski istok kada budu mogli.

"Ne čekajte da bude prekasno. Možda je ovo poslednja šansa u skorije vreme", rekla je.

Rat Irana, Izraela i Amerike ušao je 14. dan.

IRGC: Oštećen američki nosač aviona "Abraham Linkoln"Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je gađao američki nosač aviona "Abraham Linkoln" raketama i dronovima, čineći brod neoperativnim i primoravajući ga na povlačenje iz regionalnih voda.

Prema iranskom Centralnom štabu Svetog proroka, napad je izveden u Omanskom moru, oko 340 kilometara od iranskih morskih granica, uz korišćenje naprednih raketa i dronova, preneo je Preš tv.

Oglasile se sirene u NATO bazi u Turskoj

Sirene su se rano jutros oglasile u turskoj vazduhoplovnoj NATO bazi Indžirlik, u blizini jugoistočnog grada Adane, prenela je Anadolija.

Prema izveštaju, sirene u bazi koja predstavlja ključni NATO objekat, u kojem su stacionirane i američke trupe, oglasile su se jutros oko 3.25 časova, a upozoravajući signal je trajao približno pet minuta. Nije bilo zvaničnih komentara o incidentu.

Another video showing what appears to be a ballistic missile, likely launched by Iran, in the sky tonight over NATO’s Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/Tyb79Rg99Q — OSINTdefender (@sentdefender) 13. март 2026.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koje su građani zabeležili mobilnim telefonima, a na kojima se vidi svetleći objekat kako leti nebom, što upućuje na mogućnost da je reč o projektilu usmerenom prema bazi.

Srušio se američki vojni avion iznad Iraka

Američki vazduhoplovni avion KC-135 Stratotanker, avion za dopunu goriva, srušio se u zapadnom Iraku, saopštila je američka vojska, dodajući da incident "nije bio posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre", već da je u njemu učestvovao drugi američki tanker.

Najmanje pet članova posade bilo je u letelici koja se srušila, rekao je američki zvaničnik za CNN. U saopštenju Centralne komande SAD navodi se da su spasilačke akcije u toku, ali nije precizirano da li je neko od pripadnika američkih snaga povređen ili poginuo.

"Incident se dogodio u prijateljskom vazdušnom prostoru tokom operacije Epski bes, a spasilačke akcije su u toku. Dva aviona su bila uključena u incident. Jedan od aviona se srušio u zapadnom Iraku, a drugi je bezbedno sleteo. To nije bilo posledica neprijateljske vatre ili prijateljske vatre", navodi se u saopštenju Centralne komande.

Izrael tvrdi da je napao infrastrukturu Hezbolaha u Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su kasno u četvrtak da su napale infrastrukturu Hezbolaha "širom Libana".

- Pre nekog vremena, Izraelske odbrambene snage (IDF) su završile nekoliko talasa napada usmerenih na infrastrukturu Hezbolaha u Bejrutu i ​​južnom Libanu. IDF je napao nekoliko komandnih centara Hezbolaha, iz kojih su teroristi Hezbolaha delovali kako bi sproveli terorističke napade protiv Države Izrael i njenih civila - saopštila je vojska na Telegramu.

Emanuel Makron potvrdio smrt francuskog vojnika

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je rano ujutru u petak da je jedan francuski vojnik ubijen u napadu u regionu Erbil u Iraku.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 13. март 2026.

Makron je u objavi na društvenim mrežama potvrdio da je u napadu ranjeno više francuskih vojnika.

- Ovaj napad na naše snage, koje se bore protiv DAEŠ-a od 2015. godine, je neprihvatljiv. Njihovo prisustvo u Iraku je isključivo u okviru borbe protiv terorizma. Rat u Iranu ne može opravdati takve napade - ekao je Makron, koristeći pogrdni izraz za ekstremističku grupu Islamska država. Makron nije rekao ko stoji iza napada.

Amerika razmatra specijalnu operaciju u Iranu

Sjedinjene Američke Države razmatraju mogućnost slanja specijalnih snaga u Iran kako bi zaplenile zalihe visoko obogaćenog uranijuma. Prema navodima portala "Semafor", specijalna racija za zaplenu iranskog nuklearnog materijala jedna je od opcija na stolu, dok portal "Aksios" piše da Vašington i Tel Aviv razmatraju potencijalno raspoređivanje kopnenih snaga kako bi osigurali ovaj materijal.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da "neko mora da ode i uzme" uranijum.

- Ljudi moraju da odu i zaplene ga. To bi bilo sjajno, ali trenutno ih samo desetkujemo. Nismo krenuli za tim, ali to možemo da učinimo kasnije - rekao je.

SAD privremeno dozbolila kupovinu ruske nafte

Sjedinjene Države su izdale dozvolu na 30 dana za kupovinu ruske nafte i naftnih derivata koji se trenutno nalaze na moru, što je, prema rečima ministra finansija Skota Besenta, korak ka stabilizaciji globalnih energetskih tržišta pogođenih ratom sa Iranom.

Besent je u saopštenju objavljenom nekoliko sati nakon što su referentne cene nafte porasle iznad 100 dolara po barelu, što je najviše u skoro četiri godine, rekao da taj potez neće doneti značajne finansijske koristi ruskoj vladi.

Ova objava dolazi dan nakon što je Ministarstvo energetike SAD saopštilo da će SAD osloboditi 172 miliona barela nafte iz svojih strateških rezervi nafte u nastojanju da obuzdaju rastuće cene nafte zbog rata u Iranu. To je bio deo šire obaveze Međunarodne agencije za energiju, koju čine 32 zemlje, da oslobodi 400 miliona barela nafte.

Katastrofalna greška Amerike

CNN je saznao da su američki ministar odbrane Pit Hegset i general Den Kejn, načelnik Združenog štaba američkih oružanih snaga, na zatvorenoj konferenciji u Kongresu SAD-a priznali da su iranski dronovi Šahed veći problem nego što se očekivalo.

Relativno jeftino oružje, koje košta nekoliko desetina hiljada dolara, predstavlja veliki problem i veoma je skupo uništiti ga presretačima, a američka protivvazdušna odbrana ne može da ih sve obori, objasnili su Hegset i Kejn. Najgore od svega - za to su sami krivi.

Iran uputio Trampu uznemirujuće upozorenje

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, Ali Laridžani, poslao je oštru poruku Donaldu Trampu, upozoravajući na posledice eventualnih američkih poteza. Njegova izjava na društvenoj mreži X izazvala je buru reakcija.

Trump has said "we can take apart Iran's electric capacity within one hour, but we have not done it."



Well, if they do that, the whole region will go dark in less than half an hour and darkness provides ample opportunity to hunt down US servicemen running for safety. — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) 12. март 2026.

"Donald Tramp je izjavio: 'Mogao bih da isključim električnu energiju Iranu za sat vremena, ali to nisam uradio.' Ipak, ako bi to uradio, trebalo bi nam samo pola sata da cela regija ostane bez struje, a mrak bi postao idealna prilika za lociranje i hapšenje američkih vojnika koji su pobegli u region", napisao je Laridžani na svom nalogu na X-u.

Otkrivena paklena veza Moskve i Teherana

Britanski ministar odbrane Džon Hili izneo je ozbiljne tvrdnje da Vladimir Putin direktno utiče na iransku vojnu strategiju i napade bespilotnim letelicama na Bliskom istoku.

On je upozorio da bi ruski predsednik mogao da ima "skrivenu ulogu" u iranskim vojnim potezima na Bliskom istoku. Hili poručio je da napadi iranskih snaga na ciljeve širom regiona "imaju obeležja" načina ratovanja kakav ruska vojska koristi u ratu protiv Ukrajine.

Autor: D.Bošković