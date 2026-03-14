CRNOGORKA STRADALA U AUTOBUSU SMRTI: Stravičan incident u Švajcarskoj, sumnja se da se putnik namerno POLIO BENZINOM I ZAPALIO! Najmanje šestoro poginulih

U stravičnom incidentu u Švajcarskoj, najmanje šest osoba je poginulo kada je putnik zapalio autobus, među nastradalima je i Crnogorka T.B.

Najmanje šest osoba je poginulo, a petoro lica je povređeno kada je izgoreo autobus kompanije PostBus u švajcarskom mestu Kerzes.

- Među nastradalima u autobusu užasa je i žena T.B. (39) iz Bijelog Polja, poreklom iz sela Zaton gde će biti i obavljena njena sahrana, potvrđeno je za RINU.

Pretpostavlja se da je do teške nesreće došlo kada se putnik u autobusu namerno polio benzinom i zapalio.

Među povređenima su četiri putnika i jedan radnik Hitne pomoći koji je intervenisao na licu mesta.

