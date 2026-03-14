CRNOGORKA STRADALA U AUTOBUSU SMRTI: Stravičan incident u Švajcarskoj, sumnja se da se putnik namerno POLIO BENZINOM I ZAPALIO! Najmanje šestoro poginulih

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Antonio Calanni ||

U stravičnom incidentu u Švajcarskoj, najmanje šest osoba je poginulo kada je putnik zapalio autobus, među nastradalima je i Crnogorka T.B.

Najmanje šest osoba je poginulo, a petoro lica je povređeno kada je izgoreo autobus kompanije PostBus u švajcarskom mestu Kerzes.

- Među nastradalima u autobusu užasa je i žena T.B. (39) iz Bijelog Polja, poreklom iz sela Zaton gde će biti i obavljena njena sahrana, potvrđeno je za RINU.

Pretpostavlja se da je do teške nesreće došlo kada se putnik u autobusu namerno polio benzinom i zapalio.

Među povređenima su četiri putnika i jedan radnik Hitne pomoći koji je intervenisao na licu mesta.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Svet

UŽAS U ŠVAJCARSKOJ: Muškarac se polio benzinom i zapalio u autobusu, ŠESTORO STRADALO (VIDEO)

Svet

Zapalio se autobus pun hodočasnika: Ima poginulih

Svet

JEZIVA NESREĆA U TURSKOJ: Prevrnuo se autobus, poginulo šestoro turista!

Svet

OGLASILA SE AMBASADA SRBIJE U PORTUGALU nakon stravične nesreće u kojoj je poginulo najmanje 15 osoba: Među stradalima ima STRANACA (FOTO+VIDEO)

Svet

DA SE NAJEŽIŠ! PRVI SNIMCI UŽASA U SEULU GDE JE POGINULO NAJMANJE 100 LJUDI: Avion se zapalio na kraju piste i pretvorio u buktinju (video)

Svet

Stravična nesreća u Boliviji: Najmanje 14 osoba poginulo kada je autobus udario u stenu