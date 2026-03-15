Prvi put od početka rata: Iran upotrebio raketu 'sajdžil', sirene za uzbunu odjekuju Izraelom

Iranske oružane snage pokrenule su danas novi talas udara na izraelske i američke ciljeve u okviru operacije "Pravo obećanje 4", a tom prilikom prvi put je upotrebljena balistička raketa "sajdžil".

Prema navodima Iranske revolucionarne garde (IRGC), meta su bili komandni centri i ključna vojna infrastruktura Izraela, dok su u više gradova, uključujući Tel Aviv, oglašene sirene za uzbunu.

U napadu je korišćena široka paleta raketa, uključujući supertešku "horamšahr" sa dvostrukim bojevim glavama, dok je raketa "sajdžil" sa čvrstim gorivom korišćena prvi put od početka američko-izraelskih napada na Iran 28. februara, za ciljanje komandi i ključne vojne infrastrukture Izraela, prenela je iranska televizija Press TV.

🚨 BREAKING: 🇮🇷🇺🇸🇮🇱



Iran has moved to its heavyweight arsenal, deploying the next generation of Sejjil ballistic missiles, each carrying an estimated 1,000-kg warhead capable of devastating impact.



The question now looms: can they be intercepted by Israel, after reports that… pic.twitter.com/o6fO1MKMOy — 🅰️SIADecoded (@asia_decode2) 15. март 2026.

Komandant Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC, brigadni general Madžid Musavi, potvrdio je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks lansiranje rakete "sajdžil" u okviru novog talasa odmazdnih napada.

Izraelski mediji prenose da su u Tel Avivu, Hercliji i još najmanje 140 mesta oglašene sirene za uzbunu zbog dolazećih raketa.

"Sajdžil" raketa ima domet do 2.500 kilometara i košta oko 500.000 dolara, dugačka je 18,2metara i ima masu od preko 22,5 tona.

Autor: S.M.