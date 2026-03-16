Izrael tvrdi: Uništili smo Hamneijev avion

Izraelske odbrambene snage tvrde da su uništile avion bivšeg iranskog lidera Alija Hamneija na teheranskom aerodromu.

Kako se navodi, izraelsko ratno vazduhoplovstvo je tokom noći pogodilo i uništilo avion bivšeg iranskog vrhovnog vođe na aerodromu Mehrabad u Teheranu.

Izraelske odbrambene snage tvrde da su avion koristili Hamnei i drugi visoki iranski zvaničnici "za unapređenje vojnih nabavki i upravljanje odnosima sa zemljama osovine putem domaćih i međunarodnih letova".

Vojska dodaje da je uništenje "strateške imovine" udarac iranskim "koordinacionim sposobnostima" sa posredničkim grupama, njegovoj "izgradnji vojne moći i sposobnostima režima za rehabilitaciju".

חיל-האוויר השמיד את מטוסו של מנהיג משטר הטרור האיראני בשדה התעופה ״מהאראבד״ שבטהרן - המטוס שימש את עלי ח׳אמנהאי, מנהיג משטר הטרור האיראני, בכירים נוספים ממשטר הטרור וגורמים בצבא איראן, לקידום רכש צבאי ולניהול קשרים עם מדינות הציר באמצעות טיסות פנים וחוץ.



Autor: S.M.