Izrael tvrdi: Uništili smo Hamneijev avion

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi ||

Izraelske odbrambene snage tvrde da su uništile avion bivšeg iranskog lidera Alija Hamneija na teheranskom aerodromu.

Kako se navodi, izraelsko ratno vazduhoplovstvo je tokom noći pogodilo i uništilo avion bivšeg iranskog vrhovnog vođe na aerodromu Mehrabad u Teheranu.

Izraelske odbrambene snage tvrde da su avion koristili Hamnei i drugi visoki iranski zvaničnici "za unapređenje vojnih nabavki i upravljanje odnosima sa zemljama osovine putem domaćih i međunarodnih letova".

Vojska dodaje da je uništenje "strateške imovine" udarac iranskim "koordinacionim sposobnostima" sa posredničkim grupama, njegovoj "izgradnji vojne moći i sposobnostima režima za rehabilitaciju".

Autor: S.M.

