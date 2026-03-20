Izrael likvidirao Alija Muhameda Nainija, glavnog propagandistu Revolucionarne garde

Izraelske odbrambene snage (IDF) zvanično su potvrdile eliminaciju Alija Muhameda Nainija, portparola i šefa uprave za odnose sa javnošću Iranske revolucionarne garde (IRGC).

Naini je važio za jednog od najistaknutijih arhitekata iranske medijske strategije, a njegova likvidacija predstavlja nastavak odlučne kampanje neutralizacije ključnih figura koje upravljaju iranskim bezbednosnim i informacionim aparatom.

Tokom poslednje dve godine, Naini je zauzimao poziciju glavnog propagandiste IRGC-a, direktno upravljajući širenjem terorističke ideologije ka proksi grupama širom Bliskog istoka. Njegova uloga bila je presudna u koordinaciji narativa namenjenih mobilizaciji i usmeravanju napada na Izrael, koristeći sofisticirane kanale komunikacije za širenje uticaja Teherana. Kroz različite uloge u sektoru za odnose sa javnošću, Naini je godinama gradio mrežu putem koje je režim plasirao instrukcije i propagandne materijale svojim saveznicima u regionu.

Eliminacija Nainija ne predstavlja samo fizički gubitak visokog oficira, već i težak udarac za psihološke operacije iranskog režima. Kao glasnogovornik Garde, on je bio zadužen za projektovanje snage i nepobedivosti režima, dok je u stvarnosti upravljao mašinerijom koja je podsticala nestabilnost i terorizam. Izraelski bezbednosni izvori navode da će gubitak Nainija značajno otežati sposobnost IRGC-a da efikasno komunicira svoje ciljeve i održava moral među svojim regionalnim zastupnicima, dodatno ogoljavajući ranjivost iranskog komandnog lanca u jeku aktuelnih sukoba.

