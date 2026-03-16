TRESLO SE OSTRVO: Registrovano snažno podrhtavanje tla u ovom delu Evrope

Izvor: Telegraf.rs

Zemljotres magnitude 4,4 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u ponedeljak 16. marta 2026. godine u 19,19 časova, na području Krita.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.1135 i dužine 23.8647 nedaleko od južne obale najvećeg ostrva u Grčkoj.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: A.A.

