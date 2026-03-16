Više od 12.500 letova odloženo ili otkazano zbog jakih oluja: Katastrofa u SAD

Više od 12.500 letova u Sjedinjenim Američkim Državama je danas odloženo ili otkazano zbog serije oluja koje su pogodile nekoliko glavnih aerodroma duž Istočne obale i nekih drugih lokacija, saopštila je američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA).

U saopštenju se navodi da je zbog rizika od jakih vetrova i grmljavina naređeno odlaganje letova na tri aerodroma u oblasti Njujorka - La Gvardija i "Džon F. Kenedi" u Njujorku i aerodromu Njuark u Nju Džerziju, kao i na Nacionalnom aerodromu Regan u Vašingtonu, aerodromima u Šarlotu i Atlanti i aerodromu "Buš" u Hjustonu, preneo je Rojters.

FlightAware, sajt za praćenje letova, objavio je da je više od 8.500 američkih letova odloženo, a 4.000 otkazano do 21.00 sat po srednjeevropskom vremenu.

Američka vlada je naredila federalnim službenicima u oblasti Vašingtona da napuste kancelarije do 19.00 sati po srednjeevropskom vremenu zbog oluje.

Autor: Marija Radić