U požaru u rafineriji poginulo pet osoba: Tragedija u Meksiku

U blizini rafinerije Olmeka u Meksiku, u luci Dos Bokas u meksičkoj saveznoj državi Tabasko, danas je izbio požar u kojem je poginulo pet osoba, saopštila je kompanija Petroleos Meksikanos (Pemeks).

Kako je saopšteno, požar je prijavljen u 6.00 sati ujutru po lokalnom vremenu, oko zida skladišta ugljovodonika u rafineriji Olmeka, prenosi sajt Nmas.

U požaru ima više povređenih osoba.

Incident je trenutno pod kontrolom i ne predstavlja rizik za javnost ili radnike, a osoblje iz odeljenja za stratešku zaštitu kompanije sarađuje sa nadležnim organima kako bi utvrdilo uzroke incidenta, navodi se u saopštenju.

Autor: Marija Radić